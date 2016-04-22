香港预计五一假期内地旅行团数量减半

全球金融：监管打击难以避免并购交易提前走漏消息--调查
若以行业计，2015年交易消息泄露比例排在前三名的是房地产(12.9%)、医疗保健(12.5%)及能源与电力(9.3%)。
(本文由路透中文网编译提供)
路透香港4月22日 - 香港预计今年五一假期内地游客数量将减半，因面临海外旅游市场的竞争以及两地形势对赴港内地游客的影响。
香港旅游业议会总干事董耀中表示，过去几个月里，前往香港的内地游客数量下降了40-50%，未来料将更差。他表示，即将到来的五一假期旅行团数量可能（同比）下降40-50%至每天150个团左右。
董耀中指出，一年前，香港每天接待约300个内地旅行团，近期出现了每天120个团左右的低位。
香港入境旅游接待协会主席梁耀霖表示，在预定方面，即将到来的五一假期与去年相比也存在巨大差距。
梁耀霖称，希望五一假期每天接待的旅行团数量超过200个，但这仍比去年低30%。
他表示，内地游客如今的选择非常多，并指出很多内地游客仍在非高峰期选择前往香港。（完）
编译：李富强 发稿：王琛
若以行业计，2015年交易消息泄露比例排在前三名的是房地产(12.9%)、医疗保健(12.5%)及能源与电力(9.3%)。
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