香港预计五一假期内地旅行团数量减半

(本文由路透中文网编译提供)

路透香港4月22日 - 香港预计今年五一假期内地游客数量将减半，因面临海外旅游市场的竞争以及两地形势对赴港内地游客的影响。

香港旅游业议会总干事董耀中表示，过去几个月里，前往香港的内地游客数量下降了40-50%，未来料将更差。他表示，即将到来的五一假期旅行团数量可能（同比）下降40-50%至每天150个团左右。

董耀中指出，一年前，香港每天接待约300个内地旅行团，近期出现了每天120个团左右的低位。

香港入境旅游接待协会主席梁耀霖表示，在预定方面，即将到来的五一假期与去年相比也存在巨大差距。

梁耀霖称，希望五一假期每天接待的旅行团数量超过200个，但这仍比去年低30%。

他表示，内地游客如今的选择非常多，并指出很多内地游客仍在非高峰期选择前往香港。（完）