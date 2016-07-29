6月访港旅客连跌13个月 但按年跌幅期内最少--旅发局

路透香港7月29日 - 香港旅游发展局周五公布数据显示，今年6月份整体访港旅客按年跌幅收窄至1.7%，虽然已连跌13个月，但跌幅为此期间最低的一个月。

月内过夜旅客人次按年增长4.1%，其中中国内地过夜旅客升1.4%。至于不过夜旅客整体减6.4%，其中内地旅客跌幅7.1%。

旅发局数字指出，6月份整体访港旅客为428.6万人次，去年同期为436.1万人次；其中中国内地旅客占近75%，为320.6万人次，同比减少3.8%。

然而，非中国内地旅客则录得5%按年增长。当中短途旅客市场升8.6%，增幅比5月份的0.2%明显扩大，南韩旅客增加最多，达52.3%，成为月内仅于次台湾的最大短途地区旅客来源。

月内长途旅客按年微增0.5%，比5月份1.4%的升幅略见放缓。最大长途旅客市场--美国，月内旅客数目按年增加3.7%。

旅发局表示，今年上半年，整体访港旅客按年下跌7.4%，达约2,716万人次，其中内地旅客跌幅10.6%，至2,042万。

访港旅客下跌对本地零售业带来冲击。截至5月香港零售业总销售货值已连续15个月下滑。政府将于下周初公布6月份零售业数据。

为缓和水货客问题，内地公安机构去年4月将深圳居民赴港＂一签多行＂签注改为＂一周一行＂，是导致访港内地旅客减少的其中原因。（完）

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