香港《文汇报》：适当限制＂一签多行＂ 还需提升接待力

（2月25日社评）

行政长官梁振英昨日表示，将于两会期间与中央商讨适当收紧自由行政策，控制内地旅客增长。

内地自由行人数过多，再次成为近期香港社会关注的焦点。＂一签多行＂政策自2009年4月推出，当年凭此来港的游客人次是147万，到去年已上升至1,485万，几年间，＂一签多行＂内地游客人次已是最初的10倍，确实对香港旅游、购物及交通设施构成压力。特区政府提出检讨团进团出、＂一签多行＂和自由行等相关政策，将有关情况向中央反映，争取中央支持控制内地旅客来港的自然增长趋势，是一个正确的处理方法。

不过，收紧自由行的问题须小心处理，不可采取简单化的处理办法，伤害内地同胞的感情，最终可能导致香港得不偿失。虽然自由行、＂一签多行＂带出水货客等问题，但对香港经济繁荣的贡献功不可没，利远大于弊。香港绝对不能因为现在经济好转，就嫌弃内地同胞，恨不得把内地普通游客都拒之门外，这是极其短视无礼的行为。极少数激进分子借＂反水货＂辱骂驱赶内地游客，更是别有用心破坏两地民众关系，令内地游客对香港产生负面印象。若再遭经济逆转，届时香港即使想请内地游客也请不来，必将后悔莫及。

现在日、韩、澳、纽等各国均争相放宽内地旅客的签证要求，务求吸引内地游客。香港如果反其道而行，等同把＂财神＂推向竞争对手。要纾缓访港内地游客增速快的问题，关键是提升香港的接待能力，增建酒店和游乐设施，加快落实＂边境购物城＂计划，多管齐下分流客流，减轻边境社区的压力，保持香港旅游业、消费市道长盛不衰。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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