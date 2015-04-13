港府称＂一周一行＂新政针对水货活动

就内地调整深圳＂一签多行＂个人游政策，香港政府表示，修改政策是针对职业水货客及水货活动，政府会在短期内推出一系列的旅游推广措施，冀吸引更多来自各地的旅客来香港进行正常的旅游活动。此外，香港旅游发展局回应指，相信取消＂一签多行＂对访港的过夜旅客数字影响不大，但对零售和饮食业的影响，则可能会在未来数月逐渐浮现。路透