香港称现阶段不打算提出扩大内地个人游计划

路透香港9月18日 - 香港商务及经济发展局周三澄清，当局现阶段没有打算提出扩大内地旅客来港个人游（俗称“自由行”）计划。

香港苹果日报今天报导，政府拟将青岛、太原及西安三个城市纳入自由行计划，令可以自由行来港的人数增加约1,900万人。报导引述政府消息人士称，香港未来经济状况不稳，需靠自由行带动经济持续发展。

商务及经济发展局发出声明称，该文章的标题与报导与事实不符，尤其文中提到“商务及经济发展局评估了香港的接待旅客能力后，建议分阶段开放青岛、太原及西安的自由行来港。”

“必须强调，商务及经济发展局现阶段没有打算提出扩大内地旅客来港个人游计划。”声明指出。

目前，自由行计划涵盖内地49个城市，去年这些城市的自由行旅游共2,310万人次。

“由此引证上述报道标题指‘再增三城市，恐多1,900万人涌港’并无事实基础。 ”商务及经济发展局表示。

根据旅游发展局数字，今年首七个月内地访港旅客达2,259万人次，占整体旅客的75%，按年增长近两成。

商务及经济发展局指出，特区政府对旅客来港增加，造成对香港市民的影响十分关心，关于接待能力的评估现已进入最后阶段，任何增加外地旅客来港的计划，必须以确保香港有足够承受和接待旅客能力，以及尽量减少旅客对香港市民的影响为大前提，因此本届政府去年叫停“深圳非户籍居民一签多行来港”。（完）

(记者 梁慧仪; 审校 黄凯)

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