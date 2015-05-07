香港旅游业竞争力排名上升 但价格竞争力明显倒退

世界经济论坛周四发表最新一份《旅游业竞争力报告》，香港在全球的排名比上次报告上升两位至第13位，但在价格竞争力方面则大幅滑落。在各项指标中，香港的地面及海外基建继续排行首位，资讯流通及营商环境居次席。但在价格竞争力方面，在141个国家/地区排行中排127位，比上次报告的32位大幅下滑；其中酒店价格竞争力方面排94。路透