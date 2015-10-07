香港《经济日报》：美藉TPP围堵 华另起炉灶突围

（10月7日社评）

美国主导的跨太平洋伙伴关系协定（TPP）达成协议，美总统奥巴马明言不能让中国订全球经贸规则，凸显美藉TPP对华经贸围堵。华势加快另起炉灶反制，令中美经贸暗战更激。

TPP经近五年谈判后，前晚终达协议，美、日以至亚太等12个国家，将组成目前全球最大的自贸区。惟此协定并不涵盖中国，奥巴马其后更发表声明，指不能由中国制定全球经贸规则。此正正反映美国大力促成TPP，与其重返亚太战略，实一脉相承。

对美国而言，中国的政经实力崛起，对美国的亚太利益，以至全球霸主地位构成威胁，故奥巴马在2009年高调宣示重返亚洲，一方面透过加强对日、菲、越等军事合作，对华军事围堵；另一方面则藉促成排拒中国的TPP，在经贸上孤立中国，多方位压制中国崛起。

因此，美国虽未有排除中国加入TPP的可能性、日本首相安倍晋三更指中国加入TPP有助地区稳定，惟TPP作为美国围堵中国的手段，中方对加入TPP自然持高度保留态度，更忧美国对华围堵压力，势续有增无减。

此或预视，北京势再加快在经贸上出招，突破美国藉TPP作经贸围堵。现时的主要对策，就是加紧落实各项双边自贸协定，如今年除已正式签署中澳、中韩等自贸协议外，与中国素有「龙象情结」的印度，上月亦达成中印准自贸协议，大批工业品得享零关税，藉一系列双边自贸协定，减低TPP对华冲击。

惟更值得留意的是，北京反经贸围堵的中长期策略，应至少还会在两方面另起炉灶。

其一，加快建多边经贸平台。北京亦深知，国际外交讲求实利，只要利之所致，自能凝聚其他国家。故中方除牵头成立亚投行，吸引五十多国，包括美国盟友如英国、南韩等成创始成员国外，更加快推动与其他15个亚太国家的东南亚区域全面经济伙伴协定（RCEP）谈判，拟在今年底完成，与TPP分庭抗礼。

其二，加速推一带一路。虽然一带一路战略并非贸易协定，惟中方显然是要透过输出基础建设，带动中国与相关国家的实际贸易需求，只要藉一带一路巩固中国与周边国家的贸易纽带，哪怕这些国家是TPP的成员，中国亦无惧会被边缘化。

故美日表面上仍对中国敞开TPP的大门，惟成事机会实不高，中美在枱面下势更多拳来脚往，激烈的经贸角力将陆续有来。（完）