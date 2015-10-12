TPP如将个别国家或地方排除在外实有违宗旨--香港财政司长

路透香港10月12日 - 香港财政司司长曾俊华表示，跨太平洋战略经济伙伴关系协定（TPP）如果将个别国家或地方排除在外，实在有违宗旨；并认为距离TPP真正落实尚有漫漫长路。

他周日在其网志(here#)发表题为“美洲之旅”文章提及，留意到坊间不少评论，提到TPP的其中一个目的是围堵中国，亦关注到TPP会否对香港造成负面影响。

而他认为，“TPP作为一项自由贸易协议，如果将个别国家或地方排除在外，实在是与协定的宗旨背道而驰，也会令这个多边贸易协定难以真正发挥作用。”

曾俊华指出，基于环球产业链发达，现时绝大部分的商品均由多处不同地方合制，工序分布在世界各地，因此各地的经贸往来变得前所未有地紧密。在12个TPP的缔约成员中，中国是当中多国的最主要贸易伙伴。

“香港作为全球最开放的自由经济体，当然亦不希望原意是推动贸易的自由贸易协议，反而变成了另一种贸易壁垒。”他说。

曾俊华认为，距离TPP真正落实尚有漫漫长路，原因是长达30多章的协议文本尚未公开，当中许多细节仍不清楚，而几乎可以肯定的是，它的框架会相当复杂，各国议会相信需要一定时间审议，才能够让它正式落实。

“美国国会本身的审议程序尤其复杂冗长，...令人意外的是，几位有意参选明年总统大选的民主党人都不支持TPP，包括在任国务卿时曾大力推动TPP的希拉莉都跟奥巴马总统唱反调。”他指，基于美国是TPP的最大持份者，美国国内的政治局势难以避免会拖慢TPP最终的落实时间。

他重申，面对环球的激烈竞争，香港必须要继续提升自身实力。政府未来会继续与商界合作，共同努力开拓新市场，推动各个支柱产业朝高增值发展，同时致力拓展新产业。

曾俊华于十多天南、北美洲之旅拜访了美国财政部部长杰克卢、白宫经济顾问委员会主席弗曼、商务部副部长Stefan Selig等多名美国财金官员，期间又以中国代表团成员身份出席于秘鲁首都利马举行的国际货币基金组织和世界银行集团年会。（完）