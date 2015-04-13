香港政府称＂一周一行＂新政针对水货活动 将推措施吸引各地旅客

路透香港4月13日 - 就内地调整深圳＂一签多行＂个人游政策，香港政府表示，修改政策是针对职业水货客及水货活动，政府会在短期内推出一系列的旅游推广措施，冀吸引更多来自各地的旅客来香港进行正常的旅游活动。

此外，香港旅游发展局回应指，相信取消＂一签多行＂对访港的过夜旅客数字影响不大，但对零售和饮食业的影响，则可能会在未来数月逐渐浮现。

公安部出入境管理局今天稍早公布，由即日起停止签发深圳户籍居民来港＂一签多行＂的签注，改为采用深圳户籍居民来香港＂一周一行＂的签注。

香港政府提供的数字显示，2014年全年，每周来香港多过一次的人士有459万人次，占深圳户籍居民持＂一签多行＂来香港人数的三成，占内地居民来港人数的一成。

＂在国家不断放宽内地居民出境和世界各地不断放宽中国内地居民入境的大环境下，中央作出这个决定是不容易的。＂行政长官梁振英表示。

他表示，中央理解到香港承受能力的问题，特区政府亦得到深圳市和广东省对情况的谅解。这政策是针对职业水货客、水货活动的，但在新政策生效后，仍然会有不少的香港人从事水货活动，因此由政务司司长领导的跨部门工作小组会继续而且会加大力度打击所有水货活动，包括香港人从事的水货活动。

梁振英指出，特区政府向中央政府提出取消＂一签多行＂签注，改为＂一周一行＂替代，不表示政府不想做旅游业的发展。事实上，商务及经济发展局和其他相关部门会在短期内推出一系列的旅游推广措施，希望能够吸引更多来自各地的旅客来香港进行正常的旅游活动。

负责推广本港旅游业的旅发局，其主席林建岳在一份声明中称，旅发局相信今次将深圳户籍居民＂一签多行＂个人游政策，调整至＂一周一行＂，是两地政府为回应水货问题对香港市民日常生活所带来的滋扰，以及考虑到香港旅游承载力而作出的决定。

他指出，旅发局近年于内地市场的推广策略，是吸引过夜旅客。现时访港的深圳户籍居民＂一签多行＂旅客当中，有超过九成是即日来回，故相信今次调整，对访港的过夜旅客数字影响不大，但对于零售和饮食业的影响，则可能会在未来数月逐渐浮现。

＂内地访港过夜旅客，尤其是以个人游签注的旅客数字，近月已出现下降的趋势。因此，旅游业界希望于适当的时候，可以考虑开放更多个人游城市，进一步吸引过夜旅客。＂林建岳表示，有关建议并已于早前安排业界会见国家旅游局时作出反映。

近年内地访港旅客大幅增长，令香港接待旅客的承载能力（住宿、基建、交通、旅游景点等）受到重大考验，水货客问题更令到居住于北区靠近边境的居民日常生活大受影响，早前并引发了多次的反水货行动冲突，也令中港市民关系变得紧张。

2014年整体访港旅客按年增12%至近6,084万次，继续刷新纪录；其中中国大陆旅客升幅16%达约4,725万人次，占整体旅客量逾77%，高于2013年75%的比例。2014年全年不过夜旅客人次按年增15.5%，当中大陆旅客升幅19.1%。（完）

(记者 梁慧仪; 审校 杨淑祯)

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