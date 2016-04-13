香港政府就发展贸易单一窗口报关展开谘询 拟2024年前全面实施

路透香港4月13日 - 香港政府周三就拟发展贸易＂单一窗口＂发表谘询文件，冀通过建立单一资讯科技平台，让进出口商一站式向政府提交报关及清关文件，以提高进出口效率，维持香港在货物贸易方面的竞争力及物流枢纽的角色。

政府表示，建议分三阶段推出＂单一窗口＂，首阶段最早在2018年实施，并在2024年前全面强制实施。政府估计在＂单一窗口＂全面实施后，贸易界每年可节省约8.6-15亿港元行政成本。

现时进贸易业界须向政府提交共51项贸易文件，以符合进口、出口和转口货物的监管规定。政府多年来已推出多项措施，以减轻业界的负担及加快清关，但仍有多于一半的贸易文件以传统的纸本方式处理。业界并须在不同时间与各个政府部门逐一接洽。这种零散的处理方式，不利货物进出口的效率。

＂我们计划设立‘单一窗口’作为一个单一资讯科技平台，让业界一站式向政府提交全部51项涉及报关、清关的贸易文件。这是维持香港在货物贸易方面的竞争力及作为物流枢纽的一项重要措施。＂政府发言人表示。

＂单一窗口＂将具备技术能力，以便在日后有需要时，可接连私营机构所营运的＂企业对企业＂(B2B)平台，以及联系其他经济体的＂单一窗口＂。

政府提交予立法会的文件指出，建议分三阶段推出＂单一窗口＂，首阶段最早在2018年实施，将涵盖14项文件，属自愿使用性质；第二阶段最早在2021年第四季实施，涵盖首阶段的14项文件，及另外26项文件；第三阶段将最早于2023年第四季实施，涵盖进出口报关单及货物报告。

在收费方面，政府预计，虽然提交文件方式有变，但改变本身的影响应为中性，不应招致新的费用。

有关＂单一窗口＂的公众谘询将于7月12日结束，之后政府将以此拟订＂单一窗口＂的设计详情及相关立法和拨款建议。（完）