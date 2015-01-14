香港施政报告推出税改动议有助中港航空租赁业发展--普华永道

路透香港1月14日 - 国际会计咨询机构--普华永道周三称，香港政府施政报告推出税改动议，将有助推动中港航空租赁业的发展。

香港特区行政长官梁振英稍早发表的施政报告公布展开咨询期，以收集业内人士对税务法规变改的意见。

普华永道指出，倘若具有更高竞争力的税制获得审批，香港可望加速成为一个面向中国及全球市场日益蓬勃的航空租赁营运基地。

“航空租赁业的发展将对本港两大行业支柱--金融服务及物流业起着重大影响。我们相信这将创造大量就业机会，并因此为香港经济带来更丰厚的总税收。”普华永道资本市场及会计谘询合伙人郑子慧说。

长久以来，美国及爱尔兰均为飞机租赁业的集中地。然而，近年新加坡市场出现大幅增长，这是归因于当地推出了与其他两地相似的有利税制。

普华永道指出，香港企业出租飞机的主要绊脚石，在于税项需按总租赁收入而非利润征收。例如在新加坡及爱尔兰，出租商不仅可索回折旧税项，更可享有较优惠的税率。

普华永道税务合伙人曾惠贤认为，新加坡采取了一系列重要步骤，为飞机出租商创造优惠税制。虽然，税务法规变改决不能草率，但受惠于在中国享有的特别地位，香港有望在中国及世界其他地区的航空业占一独特席位。

普华永道资产融资及租务总监梁嘉辉指出，预期中国航空业在未来20年将需要6,000架新飞机，价值约7,800亿美元，其中大多数新飞机乃透过租赁形式收购。全球行业方面，透过租赁形式融资的飞机占三分之一，较40年前的数字录得少于1%升幅。

亚太区在未来20年将稳占全球飞行量一半增幅，年增长率将达6.3%。其潜在的高回报吸引了香港、中国以及其他地区的投资者于近年大量注资。

由亚洲首富李嘉诚掌控的长江实业去年11月落实以逾20亿美元购入60架飞机，以开拓飞机租赁新业务。

中国最大的独立飞机出租人--中国飞机租赁集团去年中在香港首次公开发售（IPO）上市集资拓展业务，此前向空客订购100架飞机，订价102亿美元。（完）

(记者 雷美珍；审校 张喜良)

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