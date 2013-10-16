港府拒发免费电视牌照 香港电视称研究法律途径解决（更新版）

* 研究法律途径解决未获发牌照问题

* 香港电视裁员64%，并将调整营运策略

* 已投资逾9亿港元于电视业务，目前没资金压力

* 促请政府公开评核发牌照标准

* 股价最多曾暴跌逾38%

(新增管理层言论)

路透香港10月16日 - 面对已作出的逾9亿港元投资可能泡汤，未获香港政府批出免费电视牌照的香港电视网络(1137.HK)主席王维基表示，一定会从所有可能法律途径追讨损失或要求司法覆核；公司周三宣布裁减64%员工后，未来会对营运作出调整，保留实力，重整旗鼓。

他在记者会上表示，公司现时没有任何集资或现金流压力，对于已完成拍摄的节目将会寻求外销至其他市场。

随着政府计划开放免费电视市场，前称城市电讯的香港电视，于2009年底申请免费电视牌照，但最终成为三家申请机构中唯一落选者。两家本身已有收费电视平台的有线宽频(1097.HK)旗下奇妙电视和电讯盈科(0008.HK)旗下香港电视娱乐，则顺利获同意发牌。

“我们与其他香港市民一样，到目前也不知为何（牌照）申请不被接纳。”王维基在公司总部召开的记者会上说。

“香港政府由最初没有发牌上限，改变为今天‘三选二’这种选美制度，当中改变过程，和选择的评核标准，香港电视和香港市民一直蒙在鼓里，整件事是黑箱作业。”他说。

商务及经济发展局局长苏锦梁昨天在公布发牌结果的记者会上，未有交待香港电视落选的原因，只表示行政会议是考虑了一篮子的因素后作出此决定，当中并不涉及政治考虑；并不排除日后会因应市场情况，适当地引入更多电视营办商的可能性。

申请牌照遭滑铁卢，香港电视今天股价最多曾暴跌逾38%，至于有线宽频股价最多曾疯涨逾两倍。香港时间15:17，两股分别下跌33.9%和升153%；至于电讯盈科则涨逾7%。

**宣布裁员64%**

香港电视原来聘有500名员工和250名演艺人员，但不获政府发牌后，公司今早随即宣布裁减320名没合约年期的员工，占员工数目（不计艺员）的64%。王维基表示，会保留逾100名创作和制作人员，继续为创业工业努力。

他指出，当年政府计划开放免费电视市场，并于2009年主动邀请当时的城市电讯（香港电视前称）申请，公司于同年12月底递交免费电视牌照申请。

期间虽然公司未有电视牌照，但仍创作了一批不同类型的节目，以及在将军澳兴建多媒体制作中心，购买各样电视制作器材，总投资额逾9亿港元。到目前为止，香港电视已拍卖了200小时的剧集、100小时综艺节目，并购买了800小时外购剧集且已配上广东话。

王维基表示，对政府没透明度的决定感到非常失望，而他认为，根据各牌照申请者提交的建议书，香港电视在财政能力、财政承诺、节目的投资策略、制作能力以至技术水平，与其他两申请比较，肯定比他们更具条件。

政府表示，发牌决定由行政会议作出，不设上诉机制，但香港电视可以寻求司法覆核。

王维基表示，已交予律师进行研究，如果出来结果有合理法理依据，公司本着为股东和员工的利益出发，一定会从所有可能法律途径去追讨损失或要求司法覆核。

被问到会否考虑收购现时两家免费电视营运商之一的亚洲电视时，他表示，直到目前没兴趣洽购其他现有电视台。（完）

(记者 梁慧仪；审校 张喜良)

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