香港《星岛日报》：丁蟹效应不及中央出口术

（4月21日社评）

内地和本港股市踏入四月以来的急冲猛涨，尤其是内地在刚过去的周末假日公布的政策，对股市产生「冰火两重天」的重大利淡和利好因素，股市昨日戏剧性波动难免。

由郑少秋扮演丁蟹的无线电视剧集《大时代》周二凌晨起重播，恒生指数昨日早上高开后反覆向下，一度跌逾700点，收市前27,000点关口总算失而复得，全日跌了2%，股市成交量高达2,110亿元。

昨日真正发挥效应的，是内地官方。中国证监会在上周五股市收市后的公布，列出打击违规炒股的七项措施，包括在这轮炽热炒股中重大杠杆力量的伞形信托，导致在欧美挂牌的中港概念预托证券急挫，港股夜期曾跌700点。到周六中证监要促请「市场不宜过度解读」，指这只是现有规定的重申而已，并无新的政策要求。

正当市场预计今天股市大跌之际，星期日内地央行却公布今天起降低银行的存款准备金率，降幅更高达一厘，比过往每次半厘的力度大1倍，而且对以农业和中微企为主要贷款对象的存准金要求更额外宽松，今次全面和额外定点降准，估计可以向市场释放资金15,000亿元人民币。

中央不同机构在三天内发出炒股资金一紧一松的信息，市场看不透，表现反覆。不过，央行降准不是为了托市，而是压低利息托经济，对冲外汇占款持续减少产生的收缩银根效应，尤其是地方政府万亿债券今年到期要置换，加上新发的6,000亿元地方债，放松银根有助防止利率上升。

低息可以起到驱使部分资金流入股市的客观效果，不过，《证券法》修订草案昨日提交初审，引起市场顾虑日后新股上市更方便，焦点转向新股吸资及证监要去杠杆化构成的压力。

内地股市近来疯炒，有约1,000家企业的市盈率高逾百倍，高逾千倍的有85家，有5家更高逾万倍，最惊人的一家高逾44,000倍，如果任由违规借贷无止境炒上，他日跌市斩仓会出现灾难性后果。中证监的警告属于「防灾温馨提示」，目的还是希望这个牛市能够健康发展，减少更大的波动，如果资金「听话识做」，牛市可望玩得长久一点，否则只会带来更多的波动和降温动作。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。