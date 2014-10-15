国台办称台不应对香港政改说三道四

上海原副市长艾宝俊因受贿、贪污被判有期徒刑17年
路透北京4月28日 - 中国中央电视台周五报导，福建省漳州市中级人民法院公开宣判上海市委原常委、副市长艾宝俊受贿、贪污案，决定执行有期徒刑17年，并处没收个人财产580万元人民币。
路透北京10月15日 - 中国国务院台湾事务办公室周三举行新闻发布会，回答记者提问时称台湾不应对香港政改说三道四。
台湾领导人马英九此前对香港示威活动表示支持，并呼吁大陆走向民主宪政。香港“占中”示威活动已持续逾两周。
马英九2008年上台后，海峡两岸签署了一系列重大的经贸协议，但台湾方面未表现出与大陆进行政治对话的意愿。
国台办发言人范丽青指出，大陆方面坚决反对台湾方面有关大陆政治体制和香港政改的言论。
范丽青在例行记者会上说：“当前，两岸关系和平发展的局面与成果得来十分不易，应当倍加珍惜。台湾方面应当多做有利于促进两岸关系和平发展的事情，而不是相反。”
范丽青指出：”两岸选择了不同的政治发展道路，台湾同胞对于社会制度和生活方式的选择，我们予以尊重。对于台湾政治发展道路对其自身社会政治稳定、经济发展带来什么影响，我们无意评论。但希望台湾方面尊重大陆13亿人民的选择和追求。”（完）路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透北京4月28日 - 中国中央电视台周五报导，福建省漳州市中级人民法院公开宣判上海市委原常委、副市长艾宝俊受贿、贪污案，决定执行有期徒刑17年，并处没收个人财产580万元人民币。
路透华盛顿4月27日 - 美国总统特朗普周四抱怨巴黎气候协议对美国不公平，并告诉路透他将在大约两周内公布美国对该协议的决定。
路透华盛顿4月27日 - 美国总统特朗普周四淡化了美国政府可能停摆的严重性；美国国会还有仅仅不到两天时间来达成一项拨款协议，以避免临时解雇联邦政府工作人员。