国台办称台不应对香港政改说三道四

台湾领导人马英九此前对香港示威活动表示支持，并呼吁大陆走向民主宪政。香港“占中”示威活动已持续逾两周。

马英九2008年上台后，海峡两岸签署了一系列重大的经贸协议，但台湾方面未表现出与大陆进行政治对话的意愿。