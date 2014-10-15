国台办称台不应对香港政改说三道四

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
(本文由路透中文网编译提供)
路透北京10月15日 - 中国国务院台湾事务办公室周三举行新闻发布会，回答记者提问时称台湾不应对香港政改说三道四。
台湾领导人马英九此前对香港示威活动表示支持，并呼吁大陆走向民主宪政。香港“占中”示威活动已持续逾两周。
马英九2008年上台后，海峡两岸签署了一系列重大的经贸协议，但台湾方面未表现出与大陆进行政治对话的意愿。
国台办发言人范丽青指出，大陆方面坚决反对台湾方面有关大陆政治体制和香港政改的言论。
范丽青在例行记者会上说：“当前，两岸关系和平发展的局面与成果得来十分不易，应当倍加珍惜。台湾方面应当多做有利于促进两岸关系和平发展的事情，而不是相反。”
范丽青指出：”两岸选择了不同的政治发展道路，台湾同胞对于社会制度和生活方式的选择，我们予以尊重。对于台湾政治发展道路对其自身社会政治稳定、经济发展带来什么影响，我们无意评论。但希望台湾方面尊重大陆13亿人民的选择和追求。”（完）
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。