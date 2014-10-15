国台办称台不应对香港政改说三道四

(本文由路透中文网编译提供)

路透北京10月15日 - 中国国务院台湾事务办公室周三举行新闻发布会，回答记者提问时称台湾不应对香港政改说三道四。

台湾领导人马英九此前对香港示威活动表示支持，并呼吁大陆走向民主宪政。香港“占中”示威活动已持续逾两周。

马英九2008年上台后，海峡两岸签署了一系列重大的经贸协议，但台湾方面未表现出与大陆进行政治对话的意愿。

国台办发言人范丽青指出，大陆方面坚决反对台湾方面有关大陆政治体制和香港政改的言论。

范丽青在例行记者会上说：“当前，两岸关系和平发展的局面与成果得来十分不易，应当倍加珍惜。台湾方面应当多做有利于促进两岸关系和平发展的事情，而不是相反。”