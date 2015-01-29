香港《信报》：马英九天安门阅兵惹人遐想

美国税改将冲击中美贸易均衡 人民币需贬1.8-6.3%对冲--德银
路透北京5月10日 - 德意志银行最新报告称，在特朗普的税改提案下，人民币需要贬值1.8%-6.3%来抵消美国税改对中美两国贸易均衡的影响，小于美国众议院议长莱恩(Paul Ryan)的提案的影响（9.5-13.7%）。
（1月29日社评）
1945年随着日本无条件投降，第二次世界大战结束，2015年是世界反法西斯战争70周年，同时亦是中国人民抗日战争胜利70周年，为了隆重其事，9月3日北京将会举行军事大阅兵。
日本《产经新闻》报导，中国正制作受邀嘉宾名单，台湾国民党重量级人物也将获邀请出席，当中以国民党名誉主席连战为首，可能还包括前任主席马英九、现任主席兼新北市长朱立伦等人。根据报导所言，共产党邀请国民党参加解放军阅兵，包含了“中国的内战真正结束的重要历史意义”，并藉此呼吁两岸问题早日解决。
如果马英九真的现身天安门阅兵，其意义将远远超越于正视历史，堪称创造历史。
日本传媒的报导会不会出于“太丰富的想像力”？最低限度，暂时而言北京方面尚未有否认其事，反而官方媒体引述了这一消息。此事有三点须得斟酌，第一点是北京究竟会不会邀请马英九？第二点是一旦受邀，马英九会否答应起行？至于第三点则是，假如马英九现身于天安门阅兵，将会为两岸关系带来怎样的变化？
马英九在北京天安门阅兵，惹人遐想的不但是中国内战真正结束的象征意义（共产党和国民党从无签署任何停战协议之类的文本，理论上仍然处于交战状态），而且还予人良好的期盼，两岸终于能够走上共存共荣之康庄大道。
即使马英九基于敏感的政治考虑，不答应成为北京的阅兵嘉宾，也可在其卸任总统前落实签署两岸和平协定，此亦不失为创造历史之壮举。
注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。
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