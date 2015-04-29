港交所就香港与台湾市场互联互通展开初步磋商--港交所主席

中国2016年末城镇登记失业率4.02% 今年就业总量压力依然较大--人社部
路透北京1月23日 - 中国人力资源和社会保障部新闻发言人卢爱红周一表示，2016年四季度末全国城镇登记失业率为4.02%，低于4.5%的年度调控目标。总体判断今年的就业形势总体稳定的基本面没有变，但是稳中有忧，今年就业总量压力依然较大。
路透香港4月29日 - 香港交易及结算所（港交所）(0388.HK)主席周松岗周三称，公司正与台湾就建立两地市场互联互通机制进行初步磋商，形式与沪港通相似，但详情不便透露。
周松岗在港交所股东周年大会上并称，至于深圳与香港市场互联互通机制（深港通）的推出，目前仍在等待中国监管层批准。
随着中国基金以及个人投资渠道放宽，境外投资需求日益增加，中国当局正在加紧筹备推出深港通，并加大沪港通等投资规模。
中国深圳证券交易所总经理宋丽萍此前称，深港通方案已准备好，但在开通前，深交所要解决停牌制度问题，期以吸引国际投资人青睐。（完）
(编译 雷美珍；审校 黄凯)
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