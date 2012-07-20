李嘉诚落实由长子接掌千亿美元上市王国

人民币小幅震荡微收升 双向宽幅波动格局料延续
路透北京2月24日 - 人民币兑美元即期周五小幅震荡微收升，盘中一度升破6.87关口，中间价持续第二日走升。交易员指出，结购汇偏均衡，在美指亦未出现很明显的趋势情况下，市场预期出现明显分化。考虑到监管层料无意出手，汇市双向宽幅波动格局料延续。
路透香港7月20日电---此前已"事先张扬"财产分配的亚洲首富李嘉诚,落实将旗下市值逾千亿美元的上市王国控制权交棒予长子李泽钜.
据联交所的权益披露资料,李嘉诚次子李泽楷此前将其持有Li Ka-shing Unity Holdings Ltd的三分之一权益转移予兄长--长实(0001.HK)、和黄副主席李泽钜,令李泽钜在Li Ka-shing Unity Holdings Ltd的持权益增加至三分之二.
"这是落实李嘉诚先生之前在股东大会上所提及的分配程序."长实发言人班唐慧慈对路透表示.
李嘉诚今年5月在长和系股东大会後会见记者,罕有地披露其财产分配,他当时表示,长子李泽钜将会成为长和系企业的掌舵人,而对幼子李泽楷,他则会全力支持其投资的生意;这安排令两兄弟在事业和财产上都不会有冲突.
除了长实、和黄外,李嘉诚旗下上市王国包括长江基建(1038.HK)、电能实业(0006.HK)、TOM集团(2383.HK)、汇贤产业(87001.HK)、长江生命科技(0775.HK)、和记电讯(0215.HK)、泓富产业(0808.HK)、置富产业(0778.HK)等,以及加拿大上市的赫斯基能源股份(HSE.TO).
在这次资产转移後,李嘉诚仍然持有Li Ka-shing Unity Holdings Ltd余下三分之一权益.
现年83岁的李嘉诚一直表示,除泽钜和泽楷两名儿子外,旗下从事慈善活动的"李嘉诚基金会"是他的"第三个儿子",而泽钜和泽楷都会参与基金会事宜.
外界早已视李泽钜为长和系王国的接班人,而李泽楷没有沾有长和系的管理,并另外发展了多家上市公司,包括电讯盈科(0008.HK)、盈大地产(0432.HK)和新加坡上市的盈科拓展(PCEN.SI)等.
"长和系资产会由Victor(李泽钜)管理,Richard(李泽楷)有自己很喜欢的事业,他也有几家具规模的公司,我会全力帮他,(支持的金额)数字会比你们现在知道他的生意的资产以倍数计."李嘉诚5月份时说.(完)
--记者 梁慧仪; 审校 乔艳红
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