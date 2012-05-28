李嘉诚罕见开口披露千亿资产分配

近年香港富豪家族争产事件迭起，亚洲首富兼长江实业及和记黄埔主席李嘉诚接受记者采访，罕见地表示已计划好未来如何分配其千亿财产：长子李泽钜将成为长和系企业的掌舵人，幼子李泽楷将获全力支持作投资生意。如此安排令两兄弟在事业和财产上都不会有冲突。