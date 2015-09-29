香港住宅料由目前至2017年末跌25-30%--瑞银

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透香港9月29日 - 投资银行瑞银预期，香港住宅楼价由现时至2017年底将下跌25-30%，预期经济增长放缓、本地失业率上升等，将是导致此轮楼市调整最主要原因。
香港住宅楼价自2009年起连年上升，累积升幅近两倍。但随着本地经济增长放缓，加上预期通胀下降以及旅游零售业转差将令失业率上升，＂牛＂了近七年的楼市亦难以独善其身。
瑞银中国香港地产研究部主管李智颖周二在电话会议称，＂我们预计由现在至2017年底，楼价会掉头向下，跌25-30%，并会经历较长时间的调整。＂
她指出，这次调整主要由经济因素牵引，而加息只是其中一项因素。
＂主要我们觉得（香港）GDP会下滑，失业率会向上走，通胀会愈来愈低，但未去到通缩的阶段。＂李智颖说。
瑞银稍早的报告预测，香港2015年GDP增长将自上半年的2.6%放缓至下半年的1.5%，明年更只有1%的增长，为2009年以来最低。
香港8月综合消费物价指数（CPI）按年升2.4%，稍低于7月水平；而剔除所有政府一次性纾困措施影响后的基本通胀率为2.6%。至于6-8月失业率维持在3.3%的低水平。
在其他影响楼市因素方面，李智颖认为，因政府两、三年前积极加土地供应，未来住宅供应会逐渐增加，但估计未来三年每供私人住宅供应将2万多个，而1997年楼市高峰时年供应达3万多个，所以即使供应量增加，楼市调整也不会如1997-98年般＂疯癫＂。
香港金融管理局上周五发表最新季报指出，监于环球及本港金融市场波动加剧，楼市前景将较审慎，且物业市场估值偏高，与经济基本因素并不一致，下行风险已逐步增加。此外，财政司司长周六外访后返港时对记者表示，会特别继续留意楼市方面的发展，如果有需要，会在政策上作出一些调整。
李智颖表示，假如政府调整楼市政策，绝对会影响该行估算楼价的跌幅，但这亦要视乎政府调整何种政策。因现时二手市场成交量比过去10年大减，很大大程度是因为特别印花税（针对短期转手）及双倍印花税（针对购买第二套以上住房），令业主的交易成本大增。假如政府在楼价下跌趋势开始时，放宽相关政策，将会令更多人沽货。但如政府调整针对非本地人买家的买家印花税，则可能有助稳定高档住宅楼价走势。
另外，该行亦对本地零售物业及甲级写字楼租金作出预测。随着本地旅游及零售业放缓，预计高端零售商场租金由目前至2017年底将下跌25%，至于针对本地民生需求的大众市场，相关商舖租金料只跌一成。
至于写字楼则是唯一能保持租金健康稳定趋势的地产板块。瑞银估计，中环核心区今年租金升10%，明年则为持平至升5%，因供应及空置率低，以及内地企业来港开公司的需求。（完）
(记者 梁慧仪; 审校 杨淑祯)
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