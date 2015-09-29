香港住宅料由目前至2017年末跌25-30%--瑞银

路透香港9月29日 - 投资银行瑞银预期，香港住宅楼价由现时至2017年底将下跌25-30%，预期经济增长放缓、本地失业率上升等，将是导致此轮楼市调整最主要原因。

香港住宅楼价自2009年起连年上升，累积升幅近两倍。但随着本地经济增长放缓，加上预期通胀下降以及旅游零售业转差将令失业率上升，＂牛＂了近七年的楼市亦难以独善其身。

瑞银中国香港地产研究部主管李智颖周二在电话会议称，＂我们预计由现在至2017年底，楼价会掉头向下，跌25-30%，并会经历较长时间的调整。＂

她指出，这次调整主要由经济因素牵引，而加息只是其中一项因素。

＂主要我们觉得（香港）GDP会下滑，失业率会向上走，通胀会愈来愈低，但未去到通缩的阶段。＂李智颖说。

瑞银稍早的报告预测，香港2015年GDP增长将自上半年的2.6%放缓至下半年的1.5%，明年更只有1%的增长，为2009年以来最低。

香港8月综合消费物价指数（CPI）按年升2.4%，稍低于7月水平；而剔除所有政府一次性纾困措施影响后的基本通胀率为2.6%。至于6-8月失业率维持在3.3%的低水平。

在其他影响楼市因素方面，李智颖认为，因政府两、三年前积极加土地供应，未来住宅供应会逐渐增加，但估计未来三年每供私人住宅供应将2万多个，而1997年楼市高峰时年供应达3万多个，所以即使供应量增加，楼市调整也不会如1997-98年般＂疯癫＂。

香港金融管理局上周五发表最新季报指出，监于环球及本港金融市场波动加剧，楼市前景将较审慎，且物业市场估值偏高，与经济基本因素并不一致，下行风险已逐步增加。此外，财政司司长周六外访后返港时对记者表示，会特别继续留意楼市方面的发展，如果有需要，会在政策上作出一些调整。

李智颖表示，假如政府调整楼市政策，绝对会影响该行估算楼价的跌幅，但这亦要视乎政府调整何种政策。因现时二手市场成交量比过去10年大减，很大大程度是因为特别印花税（针对短期转手）及双倍印花税（针对购买第二套以上住房），令业主的交易成本大增。假如政府在楼价下跌趋势开始时，放宽相关政策，将会令更多人沽货。但如政府调整针对非本地人买家的买家印花税，则可能有助稳定高档住宅楼价走势。

另外，该行亦对本地零售物业及甲级写字楼租金作出预测。随着本地旅游及零售业放缓，预计高端零售商场租金由目前至2017年底将下跌25%，至于针对本地民生需求的大众市场，相关商舖租金料只跌一成。

至于写字楼则是唯一能保持租金健康稳定趋势的地产板块。瑞银估计，中环核心区今年租金升10%，明年则为持平至升5%，因供应及空置率低，以及内地企业来港开公司的需求。（完）