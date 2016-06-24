李嘉诚旗下长和称有信心集团在英国业务继续成长

法国财长称英国未做好退欧准备 退欧政策似为“即兴发挥”
“谁都没有做好准备。我们都在即兴发挥，”当被记者问及英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)暗示退欧谈判时将利用公司税作为一种筹码时，萨潘这样表示。
路透香港6月24日 - 在欧洲特别是英国拥有庞大投资的的长江和记实业(0001.HK)，在英国周五宣布公投决定脱离欧盟后表示，有信心集团在英国的业务将继续成长。
长和在给予路透的电邮称，集团在英国的业务主要为向当地市民提供必需品及服务，有信心集团的业务可继续成长。
由香港首富李嘉诚掌控的长和，旗下电能实业(0006.HK)及长江基建(1038.HK)在英国有庞大业务。去年欧洲市场占长和EBITDA（除息、税、折旧及摊销前盈利）53%比例，当中英国占34%。
由于市场忧虑英国脱欧后对长和当地业务不利，该股今天股价最多曾跌6.93%至85.3港元，为去年2月以来最低。香港时间6.16%报86港元，单日市值蒸发218亿港元。（完）
(记者 梁慧仪/郭经伟; 审校 林高丽)
“谁都没有做好准备。我们都在即兴发挥，”当被记者问及英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)暗示退欧谈判时将利用公司税作为一种筹码时，萨潘这样表示。
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