港府与学生对话开启之际 梁振英称提名委员会可“更加民主”（更新版）

路透香港10月21日 - 香港行政长官梁振英周二表示，选举香港2017年特首的提名委员会可以＂更加民主＂，这是他首度对占领街道数周的示威者释出可能退让的讯息。

梁振英是在政府与学生展开正式对话前发表上述谈话，这场对话旨在解除1997年香港回归以来最严重的危机。

梁振英向记者表示，这还有讨论空间，可以使提名委员会更加民主。

北京在8月决定，2017年香港行政长官的参选人需要先经过由1,200人组成的提名委员筛选，并得到半数支持才能成为正式候选人。

示威者称这是中国式的假民主，称除非北京允许公民提名候选人，否则不会离开。

梁振英在他的办公室对记者表示，有关提名委员会形成方式注入更多民主的讨论，可能得等到今年稍晚政府就政改进行新一轮谘询时才能开始。

占中活动已超过三周，示威者瘫痪交通，加上梁振英等政府官员的强硬谈话，各界对于周二会谈有重大突破期望不高。

在金钟集会的多处地方设有电视直播，数千人聚集在此观看政府与学联的对话。当学生领袖周永康发表开场白时不时可听见群众欢呼，而政务司长林郑月娥讲话时则有嘘声。

林郑月娥表示，香港特别行政区政府、社会以及中央政府已经听到学生的声音。她坐在U型席位的一边，有四名同僚陪同，面对身穿黑色上衣的五名学生代表。

她并说到，无论理想有多崇高，都应以合法、合情、合理方式争取，长期占领街道、堵塞交通，无助解决政制争议。

学生则要求政府建立信任，做法是提出“实际且可行”的民主进程。

周永康称，只有政府才最能令占领者撤离。

中国中央电视台有直播这场对话，但仅播出香港政府官员发言的部分。

示威活动中占中人士有时会与反占中人士及警方发生口角。警方先前曾发射催泪瓦斯、使用胡椒喷雾、并用上警棍，但尚未试图清场。

不过梁振英向记者表示，只要警方认为有必要，就可以采取清场行动。其职责为维护香港的法律与秩序。

他称与学生对话不会与警方行动挂勾，未来可能与学生进行多次对话，但从未说过对话的同时警方不会执行必要的行动。

梁振英不会参加与学生的对话，他拒绝透露是否有清场的最后期限，并称政府并未接获北京的任何指示。

不过他指出，他相信香港民众已经失去耐心。(完)

(编译 张明钧; 审校 屈桂娟)

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