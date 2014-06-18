香港对全品种美国牛肉重新开放市场

路透华盛顿6月17日 - 美国周二表示，香港已经同意解除对某些品种美国牛肉的贸易限制，此举将有利于促进美国对当地出口。香港已经是美国牛肉和牛肉制品的第四大出口市场。

2003年，香港对所有美国牛肉实施了贸易禁令，因此前对动物的牛海绵状脑病(疯牛病)的检测呈阳性。2005和2013年，香港先后放宽了部分禁令。

迄今，香港只允许从美国进口所有去骨牛肉和某些30月龄以下牛只的带骨牛肉。

据美国农业部(USDA)数据，2014年迄今，美国对香港出口50,500吨牛肉，另已售出19,200吨牛肉但尚未出运。2013年，香港创纪录地进口了8.23亿美元的美国牛肉。(完)

(编译 朱晓军；审校 于春红)

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