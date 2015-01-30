香港《文汇报》：美国低息环境不可能持续

（1月30日社评）

美国联储局前日议息会后的声明表示，将在货币政策正常化上“保持耐心”，暗示不会于6月前的两次会议加息。美联储表示不会在6月前加息，不代表美国当下的低息环境会长此下去。美国已具备加息条件，美联储很大机会在今年内开始加息周期，随时会对香港居高不下的楼市造成冲击。当局应该早作筹谋，置业者也应审慎行事，免招损失。

美国联储局议息声明表示在短期内未有加息的打算，主要原因不在于美国经济，而在于外围形势。国际油价从2014年6月每桶108美元急跌至近期的每桶50美元，创下5年新低，油价急跌等于是一次变相的量化宽松，大大压抑各国的通胀。另一方面，欧洲各国的复苏进度仍然缓慢，在削债减赤与刺激经济之间至今都未能取得平衡。雪上加霜的是，欧洲更面对沉重的通缩压力，如果任由通缩扩大，势将重创各国的复苏势头。早前一向严守货币纪律的欧央行推出大规模的量宽计划，正是通过向市场挹注海量流动性，刺激欧洲经济摆脱通缩。环球经济形势风起云涌，导致近日欧元暴跌、美元走强。在这种情况下，美联储在加息上自然要更加谨慎。

不过，议息声明表明在货币政策正常化上“保持耐心”，意思是美联储并没有改变原来的加息步伐，而是因应最新形势“耐心”地等待最佳时机，正是为开始加息铺路。其实，美国目前已经具备加息的一切条件，包括经济持续稳定增长，失业率跌至近年新低。如果美国继续保持不合理的零息环境，不但会加剧货币市场的扭曲，更会再一次催谷经济泡沫，等于是为经济震荡埋下新的计时炸弹。因此，美联储加息的决心不容置疑，相信如果外围经济形势没有再出现大变化，美联储在6月后启动加息的机会极大。对香港而言，美国加息将会令本港息口同步回升，过去推动楼市飙升的主要因素将会逆转。在目前楼市屡创新高的形势下，楼市风险已经不断加大，当局应密切监察，研究进一步收紧按揭，及早加建金融防火墙，以免加息冲击本港楼市及实体经济。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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