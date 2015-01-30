香港《文汇报》：美国低息环境不可能持续

一带一路峰会将成中国建筑业催化剂 海外业务乐观--瑞银
路透上海5月8日 - “一带一路”国际合作高峰论坛本周日起将于北京举行。瑞银证券基础设施行业分析师徐宾在最新研报中重申对中国的建筑公司海外业务持乐观态度，并提示一带一路峰会将成为行业增长催化剂，继续期待中国的建筑公司在海外市场快速发展。
（1月30日社评）
美国联储局前日议息会后的声明表示，将在货币政策正常化上“保持耐心”，暗示不会于6月前的两次会议加息。美联储表示不会在6月前加息，不代表美国当下的低息环境会长此下去。美国已具备加息条件，美联储很大机会在今年内开始加息周期，随时会对香港居高不下的楼市造成冲击。当局应该早作筹谋，置业者也应审慎行事，免招损失。
美国联储局议息声明表示在短期内未有加息的打算，主要原因不在于美国经济，而在于外围形势。国际油价从2014年6月每桶108美元急跌至近期的每桶50美元，创下5年新低，油价急跌等于是一次变相的量化宽松，大大压抑各国的通胀。另一方面，欧洲各国的复苏进度仍然缓慢，在削债减赤与刺激经济之间至今都未能取得平衡。雪上加霜的是，欧洲更面对沉重的通缩压力，如果任由通缩扩大，势将重创各国的复苏势头。早前一向严守货币纪律的欧央行推出大规模的量宽计划，正是通过向市场挹注海量流动性，刺激欧洲经济摆脱通缩。环球经济形势风起云涌，导致近日欧元暴跌、美元走强。在这种情况下，美联储在加息上自然要更加谨慎。
不过，议息声明表明在货币政策正常化上“保持耐心”，意思是美联储并没有改变原来的加息步伐，而是因应最新形势“耐心”地等待最佳时机，正是为开始加息铺路。其实，美国目前已经具备加息的一切条件，包括经济持续稳定增长，失业率跌至近年新低。如果美国继续保持不合理的零息环境，不但会加剧货币市场的扭曲，更会再一次催谷经济泡沫，等于是为经济震荡埋下新的计时炸弹。因此，美联储加息的决心不容置疑，相信如果外围经济形势没有再出现大变化，美联储在6月后启动加息的机会极大。对香港而言，美国加息将会令本港息口同步回升，过去推动楼市飙升的主要因素将会逆转。在目前楼市屡创新高的形势下，楼市风险已经不断加大，当局应密切监察，研究进一步收紧按揭，及早加建金融防火墙，以免加息冲击本港楼市及实体经济。
注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。
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