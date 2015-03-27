香港《信报》：美科技股泡沫濒爆破

（3月27日社评）

习广思

周三晚美股急跌292点，理由之一是沙地介入也门军事行动，派兵应付胡塞武装叛军的威胁，触发油价急升。不过，以上藉口是触发点，更值得注意的是，美国科技股出现大规模沽售潮，特别是近月受到4G概念支持的相关股份，估值已经升至相当昂贵水平，投资者同一时间出货，令纳指见顶味道更浓。

沙地驻美大使透露，沙地已向也门展开军事行动。胡塞武装组织在也门南部地区击败了支持总统哈迪的部落武装，迫近哈迪所在的亚丁市，亚丁国际机场已经关闭。也门总统哈迪据报已经离开亚丁官邸，行踪未明。

也门外长亚辛呼吁阿拉伯国家军事干预也门危机，阻止胡塞武装组织的军事进攻。消息指出，除了邻国沙地，埃及等也在考虑是否和如何介入也门的冲突，以阻止伊朗支持的什叶派叛军或接管也门。也门总统哈迪曾要求波斯湾国家军事介入，并且要求联合国设立禁飞区，以关闭叛军控制的机场。据法新社报导，也门外长说，如果叛军攻占亚丁，将意味内战开始；在阿拉伯联盟周末高峰会议之前的准备会议上也警告，最后整个阿拉伯半岛将由伊朗统治。

尽管也门石油产量占全球比重不足0.2%，但它毗邻全球能源贸易中心，占据要害位置，因而对油价造成举足轻重的影响。也门北与全球最大原油出口国沙地阿拉伯接壤，南部海岸线是油轮东出波斯湾向西航行的必经航道。在海湾国家宣布对这个2013年产油量不及丹麦的国家，发起军事力量打击武装叛军后，国际油价即时急升。也门政府面对胡塞武装组织的攻击陷于瘫痪，促使国际石油输出国组织（OPEC）的最大产油国沙地带头对该组织发起空袭。属于逊尼派穆斯林的沙地，死对头是什叶派，加上胡塞武装组织背后有什叶派国家伊朗支持，一旦也门落入其手中，沙地将处处受制。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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