香港《明报》：中越关系重回正轨美国挑拨矛盾徒劳

（4月13日社评）

越南共产党总书记阮富仲上周应邀访华，与习近平的会谈，标志两国关系重回正轨。去年5月，中国于南海西沙群岛海域部署钻油台，引起越南抗议，部分越南民众攻击华资企业，中越关系一度剑拔弩张。经过双方努力，中越关系终趋缓和。

缓和中越关系，对于北京抗衡美国的「重返亚洲」战略是非常关键的一着。美国近年一边大力支持日本扩大在区内的军事角色，一边在南海主权争议上煽风点火，利用越南、菲律宾等国与北京的矛盾牵制中国。

美日企图拉拢越菲，插足南海牵制中国的盘算呼之欲出。面对美国大力渲染中国威胁论，中国外交部严辞反驳，批评有些国家双重标准，长期对区内其他国家在南海争议岛礁大兴土木不闻不问，却「对中方在自己领土上的正常活动说三道四」，敦促美方尊重中国与区内相关国家通过对话解决问题的努力， 「多说负责任的话，多做负责任的事」。

中国社科院海疆问题专家王晓鹏指出，美国企图在西太平洋打造一条「东海--南海争端链」遏制中国，将越南看成争端链上的重点，希望越南能成为重要军事伙伴。事实上，就在阮富仲访华之际，美越海军也在越南岘港海域联合演习。

无论是越南决定加入由中国牵头的亚投行，还是习近平向阮富仲表示欢迎越南参加创设「海上丝绸之路」，都反映中越两国深明经济合作能互惠共赢。在防止越南靠拢美日，北京算是暂时取得优势，只要能审慎务实处理南海争端，避免与越南反目，河内相信也不得不全力平衡与中美两国的关系。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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