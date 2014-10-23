焦点：香港占中人士搭建自给村落 准备打持久战

路透香港10月23日 - 在“占中”行动开始后的近一个月时间里，香港示威者已建立起一个自给自足的村落，他们在这里设置更衣室，还有可供出租的帐篷，这里还设有学习区，急救站，甚至还有他们自己的安全巡逻队，看起来准备好要打持久战。

起初为对付警察胡椒喷雾和催泪瓦斯而匆忙建起来的路障，现在已经变成了一个功能齐全的校园，在这里你可看到铺着地毯的楼梯，饮水机，无线网络、用来给手机充电的发电机，台灯和扬声器。

而一到下雨时，很多人也开始忙起来。

“这是个临时建筑，我们是即兴建的，”31岁的艺术家George Wong说，“下雨的时候，十几个人可以在15分钟内给学习区域搭个顶。”

以学生为主的示威者堵塞了这美丽海港两边的主要街道，有警察在零星地清除障碍。临近中环商务区的政府办公室所在地--金钟的营地组织最为缜密，也最为稳固。

示威者称这一地点是自发发展起来的，没有主要组织者，但是有分工明确的小组，分别负责安全、医疗和回收等。组员分成早班、午班和晚班。

滑雪教练Alvin L是防卫小组的成员，配有对讲机和口哨。

“有几个小组分享信息，我们有一个防卫组负责查看有多少警察。若是响起哨声，我们可以帮助引导人群。”

**晾衣架与牙刷座**

医疗团队由超过200人组成，其工作范围横跨金钟的四个主要营地。供给站存储的物品从卫生纸、盐水，到雀巢咖啡和格兰诺拉燕麦卷一应俱全，所有的物品都能免费取用。

“开始有更多人搭建临时住所，并改善居住条件。”民间人权阵线的Johnson Yeung说。

香港民主党成员Beatrice Chiu表示，有许多帐篷可供出租。

路灯下，晾衣架上悬挂着衣服和毛巾。一个临时淋浴区被拆除，以扩展学习区。附近一个告示板上，满是彩笔写的便利贴，上面是从韩语、工程学到伦理学的免费课程广告。

示威者表示，搭建这个村落的资源来自他们自己，以及认同占中理念的企业，和愿意捐助食物及供给品的人士。

“我们不接受别人的钱，但大家可以带来供给”，Alvin说。(完)

(编译 王洋/田建华/洪曦/龚芳; 审校 屈桂娟)

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