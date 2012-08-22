香港允许大陆人免签入境报导“完全不正确”--政务司司长

美日韩三国磋商限制朝鲜为武器计划筹集资金
路透华盛顿2月27日 - 美国、韩国和日本发表联合声明称，三国高级官员周一在华盛顿就进一步限制朝鲜为其武器计划筹集资金进行了磋商。
路透香港8月22日电---对於有报导指香港政府拟开放边境禁区,让内地人免签证入境,政务司司长林郑月娥周三指报导"完全不正确",并指政府已就有关开放禁区腾出来的土地完成研究,基本上不会立刻进行发展.
香港大公报周二引述消息人士称,香港将在五年内推动在2,400公顷面积的深港边境禁区土地上设立"免签边境发展区",重点发展生产性高端服务业及零售业,吸引数百万内地游客,而"边境特别发展区"将发展成香港的城市副中心.
林郑月娥出席一公开场合时表示,有关报导"是完全不正确的".她指出,发展局和规划署过去几年主力研究新界东北、新界西北新发展区,以满足未来人口的需求、房屋的需求.
"关於开放禁区腾出来的2,000几公顷土地,亦做完一个研究.基本上不是立刻发展的,是预留给往後,同时亦考虑到那里的自然生态和保育的需求."林郑月娥表示.
"无论如何,香港做任何的规划的工作,都是非常严谨,透明度很高,让公众参与过程...,所有工作都会按'一国两制',在我们高度透明和有公众监察之下进行."她称.
有报章援引民间团体指出,将边境禁区及新界东北的规划变成满足内地人需要及消费,没有顾及香港真正需要的产业.
林郑月娥重申,香港的规划工作都是按《基本法》之下"一国两制"进行,是由香港自己去规划、研究,并不存在香港会"被规划",而规划的工作一定按香港的公众利益来进行.(完)
--记者 梁慧仪; 审校 林高丽
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