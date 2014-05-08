若香港减少内地一签多行 零售销售增长将降300基点--美银美林

路透香港5月8日 -投行美银美林周四发表报告估计，假设香港政府将现时内地居民一签多行的签注数目减半，在最坏的情况下将令本地零售销售增长降低近300基点。该行相信，未来数月本地的零售销售增长将持续疲软，料今年全年的平均增长将回落至8%的单位数增幅。

内地开放自由行来港逾10年，当时中央意在刺激如一潭死水的香港经济。但随着来港内地旅客愈来愈多，各种问题亦应运而生，从双非孕妇来港产子、内地旅客/水货客来港大量采购婴儿配方奶粉，到本地旅游景点满负荷、公共交通工具愈见挤迫、以致近期的内地小童在街上便溺事件，都引发起不少中港矛盾。香港社会亦有愈来愈多的声音要求政府检讨自由行政策，包括取消现时深圳旅客一签多行来港安排。

美银美林的报告称，要缓和社会压力，香港政府改变自由行安排的风险正在增加。

该行估计，最有可能改变的是针对一签多行的内地旅客的政策，假设将一签多行的签注数目减半，估计在最坏的情况下，对本地零售销售增长会有2.9%的负面影响。但美银美林相信实质的影响会较低，因届时内地旅客每次的消费额将会提高。

然而，美银美林相信香港政府不会实施配额制度，以限制内地自由行旅客来港，因在行政方面有较大难度。此外，政府近期亦已表示不建议为旅客数目设限。

美银美林认为，3月份香港的零售销售数字转弱，加上在刚过去的＂五一＂黄金周旅客收目下跌，将延缓或限制政府采取任何新限制措施的空间。

该投行相信未来数月香港的零售销售增长将会进度放缓，因为基数较高。此外，去年金价下跌，不少内地旅客于去年4-5月间提前购买黄金。该行预期，今年全年香港的零售销售值按年增幅为8%，比去年11.2%的增长有所回落。

大型化妆品连锁店莎莎国际(0178.HK)稍早表示，于5月1-3日黄金周期间港澳地区零售销售按年下跌1%，远逊于集团预期；每宗交易平均金额则因内地旅客消费力减弱影响而下跌逾一成。此外，便服连锁店--佐丹奴国际(0709.HK)亦发盈警，料截至6月底止半年的净利将较去年同期显着降低，因大中华市场的消费者需求持续疲弱。 (完)

(记者 梁慧仪; 审校 曾祥进)

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