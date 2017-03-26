林郑月娥当选新一届特首 将成为香港历来首位女性最高领导人

路透香港3月26日 - 香港特区第五届行政长官选举周日举行，经过首轮投票，前政务司司长林郑月娥以获得777票的过半数选委投票，成为下届特首。这亦是香港开埠以来首次由女性出任政府最高领导人。

角逐特首宝座的还有前财政司司长及退休法官胡国兴，他们的得票分别为365票及21票。

特首选举采取不记名投票，候选人在任何一轮投票中，取得过半数选举委员投票，即超过600票有效票，该候选人即在是次选举中当选。林郑月娥提名阶段共获得580张提名票，在三名候选人中最多。

不过，在选举前进行的多个民间民意调查显示，曾俊华获得的支持率最高，而获建制派力挺的林郑月娥的支持度一直落后。林郑月娥在宣布参选特首时曾表示，会延续现届政府的施政理念，因而令社会担心她当选特首后，社会撕裂未来亦难以修补。

新一届特首及政府领导班子将于今年7月1日正式宣誓就任。梁振英因家庭理由不角逐连任。在本月稍早举行的北京全国政协闭幕会上，梁振英当选为全国政协副主席。 （完）