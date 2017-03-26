林郑月娥当选新一届特首 将成为香港历来首位女性最高领导人

中国敦促与朝鲜对话 回避与美国商议制裁措施的问题
路透联合国5月23日 - 中国周二敦促与朝鲜进行对话，并全面实施联合国针对朝方试射导弹及开展核试验而通过的制裁措施，但回避有关中美或就新措施举行磋商的问题。
路透香港3月26日 - 香港特区第五届行政长官选举周日举行，经过首轮投票，前政务司司长林郑月娥以获得777票的过半数选委投票，成为下届特首。这亦是香港开埠以来首次由女性出任政府最高领导人。
角逐特首宝座的还有前财政司司长及退休法官胡国兴，他们的得票分别为365票及21票。
特首选举采取不记名投票，候选人在任何一轮投票中，取得过半数选举委员投票，即超过600票有效票，该候选人即在是次选举中当选。林郑月娥提名阶段共获得580张提名票，在三名候选人中最多。
不过，在选举前进行的多个民间民意调查显示，曾俊华获得的支持率最高，而获建制派力挺的林郑月娥的支持度一直落后。林郑月娥在宣布参选特首时曾表示，会延续现届政府的施政理念，因而令社会担心她当选特首后，社会撕裂未来亦难以修补。
新一届特首及政府领导班子将于今年7月1日正式宣誓就任。梁振英因家庭理由不角逐连任。在本月稍早举行的北京全国政协闭幕会上，梁振英当选为全国政协副主席。 （完）
(记者 梁慧仪; 审校 屈桂娟)
路透联合国5月23日 - 中国周二敦促与朝鲜进行对话，并全面实施联合国针对朝方试射导弹及开展核试验而通过的制裁措施，但回避有关中美或就新措施举行磋商的问题。
路透华盛顿5月23日 - 前美国中央情报局(CIA)局长布伦南(John Brennan)周二说，他曾经注意到特朗普的总统选举团队在2016年竞选期间与俄罗斯方面进行过接触；他越来越担心俄国曾试图引诱美国人走上“叛国之路”。
据中纪委网站刊登的杨家才简历，他1961年出生于湖北，1988-2003年在中国人民银行系统内任职，曾任武汉分行副行长；2003年7月就职银监会，先后任银监会湖北监管局副局长、安徽监管局局长、银行监管一部主任、办公厅主任，并于2013年5月起任职主席助理、党委委员兼办公厅主任。