2017年普选特首方案遭香港立法会压倒性票数否决

香港立法会周四就2017年普选行政长官方案（政改方案）进行投票，结果以压倒性票数否决有关方案。立法会主席曾钰成宣布，28票反对，8票赞成，政改方案未获通过。香港政府今年4月发表有关2017年政改方案，然争取全面民主普选的人士认为这是一个有筛选而非民主的选举，泛民主派议员更表明将在立法会上投反对票。路透