香港警方协助旺角弥敦道清场时与示威者冲突 多名学生领袖被捕

路透香港11月26日 - 香港占领运动进入第60天，防暴警察周三介入协助清理旺角弥敦道占领区的障碍物行动，期间与在场示威者发生推撞及冲突。多名学生领袖包括学民思潮召集人黄之锋及学联副秘书长岑敖晖等据称被捕。

旺角的清场行动于周二展开，被占据多时的亚皆老街近砵兰街的行车线于昨午重开后，大批示威者在晚间重新在邻近街道聚集，并与警员对峙及冲突。警方向在场示威者使用了催泪喷剂。

周三早上，代表的士业团体执行法院禁制令的执达主任在弥敦道现场宣读禁制令后，即展开清除障碍物行动，不久警方介入，并与示威者发生多次推撞。

主导占领运动的学生团体学民思潮及香港专上学生联会（学联）在社交网站表示，多名学生领袖包括黄之锋、岑敖晖、学联常委司徒子朗周三在现场被捕。

香港保安局局长黎栋国表示，在周二至周三清理行动中，警方共拘捕116人，包括107男9女，涉嫌非法集结、袭警、藏有攻击性武器、阻碍警务人员执行职务等。其中17人已被落案控告阻碍公职人员执行职务、袭警及阻碍警务人员执行职务，将于今天在法院提堂。（完）

(记者 梁慧仪; 审校 屈桂娟)

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