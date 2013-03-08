香港欢迎RQFII大松绑 但流动性“吸金”效应受关注

记者 李珊珊

路透香港3月8日 - RQFII(人民币合格境外机构投资者)参与机构以及投资标的大幅度松绑，香港本地金融机构正摩拳擦掌准备，期以在新增的2,000亿元人民币额度抢占一席之地。市场对人民币资产兴致勃勃，固然有助于离岸市场发展，不过此也凸显增进离岸市场流动性的必要性。

由“200亿”到“2,700亿”,不难看出中国政府希望加快引入外部长期资金的企图，长远目标促进人民币走向国际化，短线亦可达到提振内部资本市场之效。本地媒体报导，汇丰(0005.HK)(HSBA.L)、恒生银行 (0011.HK)及中银香港(2388.HK)等都对申请成为试点机构有兴趣。

市场预期初期外管局将会循序渐进审批额度，然随着中国投资热度不减，对浅薄离岸资金池的"吸金"效应，不免令市场担心。

“人民币回流的渠道愈来愈多，离岸资金池成长的速度如果没有变得更快，对流动性的影响是显而易见的。”一中资券商人士说,“我们不预期这些流动性会一下走掉，但是如果遇到资金需求比较大的时候，就会雪上加霜。”

尽管人民币恢复升值预期后，香港人民币存款重拾增长，理论上台湾离岸中心的加入，也对整体离岸规模产生共伴增长之效。然而，在资本管制下，离岸流动性取得管道受限，令短期利率波动较大，特别是在每季作帐前的资金需求高峰。

以2012年为例，第二季及第三季底时短期利率都出现较明显的波动，去年第三季底又逢十一长假，短期利率一度飙升到将近7%,创下市场成立之来最高，令市场记忆犹新。

本地时间下午15:30时,离岸人民币七天期拆款利率报2.45/2.95%，上周最低见0.30% 。

德意志银行大中华策略师刘立男指出，离岸市场依靠人民币跨境贸易结算来积累流动性的速度减缓，令离岸市场发展受到限制。有必要放松对于境外机构于境内取得流动性的管制，包括以持有的点心债或人民币债券参与回购市场，令境外参加行更易于境内银行间市场融得短、中、长期人民币资金。

“我们认为推进(流动性)改革的时机已经成熟...台湾对于人民币流动性的需求，对于推动流动性增长措施也是个好机会。”她说。

除了RQFII外，更多机构能投资境内银行间债市，深圳前海跨境贷款，以及人民币FDI、出口结算等,令人民币回流至内地的渠道明显多样化。离岸市场主要来源仍依靠人民币进口结算。此外，虽然也开放跨国企业(MNC)向境外公司跨境贷款,但还在初期试点阶段，规模极小。

RQFII 2011年成形以来，目前香港有24家机构获得额度，首批额额度为200亿元人民币，去年4月再加码500亿元额度；证监会主席郭树清去年底于香港宣布再增加2,000亿额度，令总额度达到2,700亿元。

欲浏览在岸与离岸七天利率比较图表,请点选(link.reuters.com/nap56t)

以下为汤森路透整理的今年以来承销点心债的各家银行排名:

账簿管理人 募集资金(百万元人民币) 债券数量

1. 汇丰控股 10,155.5 29

2. 法国巴黎银行 5,711.3 19

3. 渣打 5,178.1 15

4. 澳洲国民银行 2,000.0 3

5. 中银 1,876.7 2

**本周市场动态**

--中国证监会周三傍晚刊登规定称，扩大RQFII试点机构类型，境内商业银行、保险公司等香港子公司或注册地及主要经营地在香港地区的金融机构将可以参与试点；并放宽RQFII的投资范围限制，允许机构根据市场情况自主决定产品类型。全球市值最大银行。

--中国央行周五称，日前与新加坡金融管理局续签了中新双边本币互换协议，互换规模由原来的1,500亿元人民币/300亿新加坡元，扩大至3,000亿元人民币/600亿新加坡元，有效期三年，经双方同意可以展期。

--中国工商银行(601398.SS)(1398.HK)行长杨凯生表示，在2月初获得新加坡人民币业务清算行的资格后，工行将加快人民币清算行业务的发展步伐。

--汤森路透旗下IFR报导，中国国有企业五矿集团将在本月推出其首笔点心债。汇丰和工银亚洲将任联席主承销商和联席簿记管理人，首笔规模约20亿元人民币。

--渣打银行1月人民币环球指数上升8.2%至新高809,受惠于香港、新加坡和伦敦人民币贸易付款创新高。贸易结算和其他国际付款再次成为指数上升的动力。渣打并预估于台湾发行的人民币债券＂宝岛债＂将成为未来指数上升的另一动力。

--渣打银行预估至2013年底台湾人民币存款将累积至1,000-1,500亿元人民币。

--香港离岸人民币存款在2013年首个月份保持强劲增长势头，存款余额为6,240亿元人民币，环比升3.5%。这也是连续第四个月增长.

(审校 林高丽)

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