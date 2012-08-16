香港《文汇报》：香港保钓壮国威 日本须立即放人

(8月16日社评)

香港保钓人士昨日登上钓鱼岛成功宣示中国主权,但日方竟然以“非法入境”藉口拘捕全部14人,完全是非法行径,侵犯中国人民宣示及扞卫主权的权利.钓鱼岛及其附属岛屿是中国固有领土,香港保钓人士登上钓鱼岛宣示中国主权,乃天经地义之事.日方必须立即无条件释放中方保钓人士.否则,日方必须承担由此引起的一切严重後果.

香港保钓人士昨日登上钓鱼岛成功宣示中国主权,是两岸四地合力保钓的成果.中国政府对日本阻止保钓行动给予了严厉警告,施加了巨大压力.中国官方媒体事前就警告: “如果日方的阻止造成意外後果,中国政府和民间都会采取报复,让日本付出代价. ”

对於香港保钓船前往钓岛,中国外交部发言人昨天敦促日方不能有任何危及中方保钓人员、财产安全的做法.中国台湾也对香港保钓船提供物资补给,并重申钓鱼岛是中国台湾的属岛.

就日方在钓鱼岛非法抓扣中国公民,中国外交部副部长傅莹紧急召见日本驻华大使,并与日本外务省副大臣通电话,提出严正交涉,要求日方确保14位中国公民的安全,并立即无条件放人.行政长官梁振英昨晚召见日本驻香港总领事,向日本政府重申,钓鱼岛和其附属岛屿自古以来就是中国领土,香港居民多年来对这些岛屿有强烈感情,促请日本政府尽快释放香港保钓人士.日方若不立即无条件放人,是决意与两岸四地中国人为敌的愚蠢行为,必将自食其果.

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.

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