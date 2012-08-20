香港《文汇报》：日本须停止损害中国主权

（8月20日社评）

包括9名日本议员在内的日本右翼团体,赴钓鱼岛海域举行慰灵活动,当中10人登上钓鱼岛,这是对中国主权的严重侵犯.右翼分子能够成功登岛,显然得到日本政府的纵容.日本政府若不立即停止损害中国领土主权的行为,势必导致中日关系进一步恶化,遭到中国的强烈反击,令日本的利益受到重创,到头来落得搬石头砸自己脚的後果.中国人民已经发出怒吼,日本政府是时候悬崖勒马,避免把日本引向歧途.

目前日本政府正处於内外交困的局面,野田政府民望不断下滑,几近最低点,濒临下台边缘;对外与俄罗斯、韩国的领土纠纷再趋炽热,而且日本都处於下风.此时此刻,日本政府欲借钓鱼岛争议转移视线,企图摆出对华强硬的姿态挽回民望,捞取政治利益,这样的如意算盘肯定打不响,必将受到中国有力的反制,日本在地区关系上更加孤立.如今中日经济交往密切,在全球经济不景之时,中国庞大的市场更是日本摆脱经济危机的重要助力,损害中日关系必将使日本经济受到严重冲击,吃亏的还是日本自己.

昨日,中国多个城市和香港都有市民发起声势浩大的反日保钓行动,表达了中国人民对日本侵占钓鱼岛、损害中华民族尊严和利益的强烈不满,同仇敌忾把怒火指向日本.日本政府应该作出清醒理性的判断,不应再激化中日矛盾,否则,只会将日本引入更大的困境.

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.

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