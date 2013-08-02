香港《文汇报》：斯诺登在俄避难 对各方都好

（8月2日社评）

美国中央情报局前职员斯诺登昨终获俄罗斯移民局批准其临时庇护申请，让他入境逗留一年。事实上，即使俄罗斯将斯诺登交给美国，美国如何公审处置也是大难题。斯诺登在俄罗斯避难，不论对斯诺登或美俄来说，既是一个预料之中的结局，也是一个适当的安排。

斯诺登于6月23日乘飞机抵达莫斯科后，已在过境区滞留一个月。斯诺登担心自己一旦被交给美国，会遭受虐待甚至死刑惩罚。现在斯诺登的生命安全有了保障，令全球关心他命运的人感到欣慰。

一个月来，斯诺登已经成为俄美外交关系的难题。对此，普京表现了很高的政治智慧，巧妙掌握了三个原则：一是尊重事情本身的是非曲直；二是遵循国内法和国际法；三是防止俄美关系严重受损。他把「不请自来」的麻烦，变成了可与美国讨价还价的牌。

斯诺登事件扭转了俄罗斯在网络安全与自由问题上备受美国政治压力的局面，俄罗斯已经成为斯诺登事件的赢家。作为俄罗斯批准斯诺登避难申请的交换条件，斯诺登接受了俄方不泄露更多美国政府机密的要求。这对美俄都是一个下台阶。

其实，若俄罗斯将斯诺登交给美国，美国也未必算是赢家。美国媒体承认，从长远看，对于斯诺登和美国政府来说，他在俄罗斯临时避难可能是最好的结果，因为斯诺登在法庭上受审对美国利益的危害性可能更大。

斯诺登的去向虽有了结果，但美国监控全球网络大规模侵犯人权，仍然要向所有被美国入侵网络和电脑的国家和地区作出如实交代。美国须停止侵犯别国人权、干预别国事务的行径。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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