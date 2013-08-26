香港《文汇报》：薄案审理凸显程序正义法治精神

(8月26日社评)

薄熙来涉嫌受贿、贪污、滥用职权案庭审昨日进入第四天，全案法庭调查结束。法庭调查完全按照法律程序按部就班进行。透过微博即时公开实录，控辩双方连日进行多次正面交锋得以全面向外界呈现，不但彰显了中国的检察和司法制度的公平公正和科学，而且标志中国法治日臻成熟。

综合第一阶段的审理过程，法庭围绕薄熙来滥用职权罪的犯罪事实进行举证质证。其间，济南中院官方微博即时公开庭审实录，令案中所有证人证言和控辩双方交锋完全透明，开创了内地审理落马高官先河，同时亦满足了社会知情权。事实上，公诉人向法庭出示一组综合证据，由检举逮捕到立案举证均符合司法程序，不但展现了国家检察制度和司法制度的完整性，案中各个部门和环节严格依循法律程序办理。法庭亦能在不受干扰的情况下，根据实际情况自行调整审理进程，有利控辩双方在庭上充分呈交有助公平审判的证据和资料。

法庭调查按照法律程序按部就班，包括对被告人薄熙来权利的保障、注意控辩双方的平衡。公诉人在庭上提供了若干证据，形成证据链，对薄熙来进行有力的指控。然而，薄熙来亦充分行使了他在法律上的自辩权利，甚至对在侦查阶段认罪后又在法官面前翻供。被告的自辩权利在案中得到保障，充分体现了司法制度的公平公正。在公开审理过程中，控辩双方针锋相对，互为较量，为中国司法文明标出新的高度，不少外国媒体便对今次庭审提出的众多实时讯息和司法程序感到意外，认为这标示着中国司法制度的新开始。

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.

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