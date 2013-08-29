香港《文汇报》：西方国家军事攻叙祸及全球

（8月29日社评）

华府官员透露，已锁定少于50个叙利亚政府军事目标，最快今日内以战斧巡航导弹实施攻击，强调“有限度”军事行动旨在“威慑与削弱”巴沙尔政权。叙利亚局势急剧恶化，触发新兴市场撤资潮。叙利亚在中东地区角色十分重要，一旦开战无疑引爆中东火药桶，拖累全球经济，尤其是严重冲击国际原油市场，为全球金融市场蒙上阴影。

联合国专家已对叙利亚化武问题展开调查，以美国为首的西方国家却抢先宣称将向叙利亚动武，虽然美国强调攻击“有限度”，但叙利亚一旦受到军事攻击，将触发难民潮和社会动荡骨牌效应，加剧了巴沙尔政权倒台危机。事实上，打击叙利亚可达致西方国家改变中东势力版图的目的，重复藉口摧毁“大杀力武器”推翻伊拉克政权的手段。

以美国为首的西方国家一旦军事攻叙，将引发地区矛盾，拖累全球。叙利亚已扬言将以“惊人”手段对付任何外来攻击，叙利亚亦拥有伊朗、黎巴嫩真主党等地区盟友以及俄罗斯的明确支持，如果西方国家采取军事行动，进一步引发广泛的国际社会安全危机。

叙利亚危机率先点燃了市场药引，全球金融市场首当其冲。中东地区主要股市和货币固难幸免，亚洲主要股指收低，欧美股市亦身受其害。在避险意识高涨之下，资金纷纷撤走，原本已受联储局退市消息重创的新兴市场更雪上加霜。叙利亚危机亦推高油价。叙利亚局势持续恶化，全球市场波动难免，加深了金融市场动荡不安的忧虑。美国等西方国家须权衡利弊，将政治和外交手段作为处理叙危机的主要选项。

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.

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