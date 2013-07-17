香港《文汇报》：高度警惕安倍修宪言论

（7月17日社评）

日本周日参议院大选前夕，首相安倍晋三在电视节目上表明欲修改宪法第9条，还强调把自卫队定位为军队的必要性。日本宪法被称为「和平宪法」，第9条是维护「和平宪法」的根本所在。安倍图谋修改宪法第9条，是推翻二战后的国际秩序。亚洲以至世界爱好和平的国家，必须高度警惕日本修宪的言行，慎防日本军国主义死灰复燃。

「和平宪法」是日本二战无条件投降的产物，是在美国主导下制定新的日本宪法，意在根除日本军国主义。当中第9条列明，日本永远放弃发动战争的权利，不保有海陆空军或其他战争力量，以及不承认宣战权。然而，这部备受亚洲及世界广泛赞誉、得到日本国民认可、对日本经济崛起功不可没的「和平宪法」，一直被追求「正常国家」化的日本保守势力视为最大障碍，总是对修宪死心不息。

安倍作为保守势力的代表人物，是主张修宪的「顽固派」。倘若在安倍等保守势力执意推动下「修宪」得逞，日本设置国防军，允许在国外使用武力，废除宪法中对行使集体自卫权的制约，意味着「和平宪法」不复存在。日本军国主义曾经对亚洲及世界人民带来深重灾难，造成的创伤至今未曾完全癒合。安倍关于修改宪法第9条的言论，世界人民必须高度警惕，美国作为日本的盟友更有责任作出明确表态，不能让日本重走军国主义的旧路。日本须本着对历史负责的态度，尊重维护和平宪法，避免陷入被外界孤立和蔑视的尴尬局面。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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