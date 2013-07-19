香港《文汇报》：美国必须向港人交代道歉

（7月19日社评）

美国驻港总领事杨苏棣离任前与香港传媒茶叙，对于美国被揭露入侵香港电脑网络，杨苏棣认为毋须道歉，并声称对特区政府处理中情局前雇员斯诺登的手法表示失望。斯诺登揭露美国入侵香港电脑，严重侵害港人的人权，美国不但不道歉，反而倒打一耙，这岂只是令港人失望，更令港人不满和愤慨。美国必须对港人作出交代和道歉，并停止入侵香港的电脑。

斯诺登揭露，美国政府自2009年开始入侵香港的电脑，这严重侵害港人的基本人权。然而，美国不仅不向港人道歉，作出如实交代，反而推卸责任、混淆是非、颠倒黑白。《世界人权宣言》第十三条规定：“任何人的私生活、家庭、住宅和通信不得任意干涉，他的荣誉和名誉不得加以攻击。人人有权享受法律保护，以免受这种干涉或攻击。”特区政府坚守法治，无惧美方施压，依法处理斯诺登事件，是为人类人权事业和法治秩序作出贡献。杨苏棣的荒谬言论，不仅是粗暴干预香港事务，而且暴露美国践踏人权，无视法治。

杨苏棣又称发起“占领中环”行动的人是希望寻求对话解决。这是罔顾事实。“占领中环”发起人戴耀廷多次公开表示，“占领中环”不排除活动以流血收场，还申明活动就是要“核爆中环”、“核爆香港”，“真正令香港瘫痪，令香港成为一个难以管治的地方”，这难道是希望寻求对话解决吗？杨苏棣任美国驻港总领事三年来，经常干预香港内部事务，多次被中国外交部、外交部驻港公署和香港舆论批评。杨苏棣的继任者应引以为戒，避免重蹈覆辙。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。