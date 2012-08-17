香港《文汇报》：日如意算盘打不响 非法拘捕记者更荒谬

（8月17日社评）

本港保钓人士成功登上钓鱼岛宣示主权,被日本当局非法拘留,其中拘捕记者更为罕见,激起了两岸四地和全球华侨华人的极大愤慨和抗议.日本必须立即无条件释放保钓人士.如果日方一意孤行,想再玩弄一次“国内法”的把戏,必将受到中方更加严厉的回击.

日本所谓“依法”处理中国赴钓鱼岛宣示主权的中国公民,其如意算盘是,通过启动日本“国内法”,对登岛中国公民执行所谓“司法程式”,企图达到宣示对钓鱼岛“主权”和“实际控制”的目的.面对中国扞卫主权和保护公民合法权益的意志和决心,日本玩弄“国内法”的如意算盘打不响.中国政府已通过外交途径,要求日方确保14位中国公民的安全并立即无条件放人.这是明确无误的信号,日方别无选择.

值得注意的是,日本还拘捕了随船采访的电视台记者.中国记者在自己领土上进行采访根本无需日本批准.日本非法拘捕记者,践踏新闻自由的荒谬行为,在世界上是罕见的,必须作出强烈谴责.

本港保钓人士登陆钓鱼岛宣示主权,以实际行动维护国家主权和领土完整,获得海内外炎黄子孙的大力支持.日本非法拘捕保钓人士,遭到两岸四地的强烈反对.与此同时,民间也掀起了声势浩大的反日保钓行动.内地多个大城市爆发大规模的反日示威,抗议日本拘捕保钓人士.全球华人爱国热情高涨,显现出强大的保家卫国决心和力量.这也是一次生动的爱国主义教育.(A06)

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.

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