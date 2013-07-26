香港《文汇报》：公诉薄熙来 显示铁腕反腐

（7月26日社评）

备受海内外关注的薄熙来案已被提起公诉，充分显示中央新班子有腐必反、有贪必肃的坚定决心。中央大力肃贪倡廉，整饬吏治，有效根治官场腐败的“沉疴顽疾”。此次薄熙来案依法公诉审理，突出中央依法治国的决心，有利释除不必要的猜疑误解，增强各界对中国的法治信心。

薄熙来案影响广泛，受到海内外舆论的高度关注，也引起颇多猜测，甚至将之与政治斗争挂鈎。此次对薄熙来案依法进行公诉审理，再一次证明中国坚持依法治国理念，让人看到中国在推进反腐败工作的制度化、规范化、法制化，国家稳步走向政府清廉、政治清明，对中国的法治更有信心。

十八大报告用“致命伤害”、“亡党亡国”来警示腐败问题的危险性，反贪倡廉成为新一届中央领导施政的重点。中央新领导集体反腐并不是只有声音，随之而来的就是行动。十八大以来，中央查办的一系列省部级案件，此前已有李春城、刘志军等应声倒地，如今薄熙来被提起公诉，更是彰显中央以实际行动兑现肃贪倡廉承诺。违法犯纪被依法起诉正好说明，人人在国法面前都是平等的。不论什么人，不论其职务多高，只要触犯了党纪国法，都要受到严肃追究和严厉惩处。

中央铁腕反腐不会是一阵“旋风”。中央推出改进作风的“新八项规定”，严格限制“三公”消费，提出“照镜子、正衣冠、洗洗澡、治治病”，要求官员及时纠正和制止官僚主义、享乐主义和奢靡之风等问题。新一届中央领导层通过大力打击腐败，维护社会公平，回应了民众的关切，赢得了民众的拥护。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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