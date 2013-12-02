香港《文汇报》：嫦三落月梦 推动中国梦

（12月2日社评）

承载中华民族“落月梦”的嫦娥三号于今日凌晨1时30分成功发射。嫦娥三号是中国航天领域迄今最复杂、难度最大的任务。中国梦的实现必须借助科技的力量，必须努力在前瞻性、战略性领域占有一席之地。

嫦娥三号对中国航天事业具有里程碑意义。中国月球探测虽然起步晚，但中国探月工程将实现高起点的战略目标。中国的探月工程将分为“环、落、回”三个阶段实施。2007年发射的嫦娥一号，圆满完成了“绕月”使命。2010年发射的嫦娥二号，是嫦娥三号“先导星”，为嫦娥三号的发射积累必要的基础和经验。嫦娥三号的主要目标，是实现在月面软着陆并开展月面就位探测与自动巡视勘察。在这一过程中，它将创造并实现登月史上多个“首次”，包括在国际上第一个在首次月面着陆又同步实现巡视探测的任务，首次在国际上对月面开展多种科学探测等。

月球具有重大军事战略地位，是太空站的新制高点。早在20世纪60年代，美国就提出：“谁控制了月球，谁就控制了环地球太空……”月球已成为航天大国争夺战略资源的焦点。中国不能袖手旁观，必须要有月球探测的能力。

习近平主席强调：“发展航天事业，建设航天强国，是我国不懈追求的航太梦。”中华民族的复兴，在很大程度上取决于科学技术的发展和利用。现在和未来的国家安全战略中，航天科技正是空间实力的一个尺规，也是一个国家综合国力的重要标志。嫦娥三号将取得的各项重大成就，对中国国际地位将产生重要的政治影响。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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