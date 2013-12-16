香港《文汇报》：嫦娥三号成功登月具里程碑意义

(12月16日社评)

嫦娥三号探测器前晚在月球表面成功着陆，昨凌晨“玉兔”号月球车驶上月球，中国成为世界上第三个有能力独立自主实施月球软着陆的国家。嫦娥三号将获得月球第一手资料，取得一批重要成果。同时，中国高水准的航天科技有利于提升中国制造业整体水平和向高附加值产品转化，加快实现从“中国制造”到“中国创造”的转变。

嫦娥三号将创造人类月球探测史的几项“首次”，包括首次把“望远镜”架到月球上，观测恒星、星系和宇宙；从月球“回望”地球等离子体层；用雷达对月球进行两个深度上的精细探测等。“玉兔”号将在月球表面开展3个月的巡视，期间将依靠各种先进设备对月表进行三维光学成像、红外光谱分析，开展月壤厚度和结构的科学探测。

美国科学家指出，“嫦娥”和“玉兔”的自主导航能力及其携带的极紫外相机、月面光学望远镜和测月雷达，都是美苏上世纪探月时不曾用过的。英国地球与行星科学专家表示，一次成功的着陆与月球车任务，对月球探索有巨大意义。30多年来的首次月面可控软着陆由中国成功实施，已经显示出足够的重要性。

中国在此次探月中出色运用最新航天科技，向世界展示了强大的综合国力，特别是综合制造能力。嫦娥三号成功登月，对提升中国制造业整体水平和向高附加值产品转化具有非常重大的意义，中国制造业的快速发展，不仅对中国经济转型升级产生重要影响，而且对于全球都具有重要意义。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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