香港《文汇报》：内地通胀回落 有利经济转型

中国“货币操纵”威胁消除 “汇率失调”风险再现--中银香港
路透香港4月13日 - 中银香港周四称，美国可能不会将中国列为货币操纵国，但是，双边贸易失衡及“汇率失调”仍是中美博奕的重大关注点。
(4月10日社评)
内地通胀率一如预期回落，3月居民消费价格总水平按年上升2.1%，升幅低于预期。昨日港股和内地Ａ股造好，是对通胀温和、货币政策或避免收紧的正面反应。事实上，内地通胀回落有利加快经济转型，走向以内需带动经济增长。欧美日量宽政策主导下热钱泛滥，输入性通胀压力不能掉以轻心，内地需要适时调整财政政策和货币政策，保持物价和经济形势的平稳。同时，内地通胀下调，本港输入的内地食品用品价格下跌，对本港通胀可起到纾解作用。
3月份内地通胀不仅较2月份的3.2%明显下降，也低于市场预期的2.4%，其中原因之一，是蔬菜供应增加，猪肉消费走低，肉菜等主要食品价格下降所致。更重要的是，为压抑通胀，内地收紧市场流动性，维持货币环境的稳定。今年两会期间，连任的央行行长周小川表示，抑制通胀是央行的最重要目标。近期央行连续6周的正回购就是一种表现。
当前外围经济复苏缓慢，内地经济增长极需加快结构转型，以内需带动取代对出口的依赖，保持经济持续稳定增长。最近，美日两国推行与通胀挂的货币政策，日本表明以2％为通胀目标；联储局则暗示超低息环境要维持至失业率至少回落至6.5％，以及通胀率回升至2％至2.5％左右，反映两国冀透过通胀预期刺激国民消费需求，刺激经济活跃。如今内地物价形势温和，经济走势平稳，应该把握有利的机会，实施适度宽松的财政政策和货币政策，加大结构调整和深化改革的力度，推进产业升级，争取经济稳中有进。
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