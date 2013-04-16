香港《文汇报》：内地经济站稳 未来挑战严峻

(4月16日社评)

国家统计局昨日公布一季度GDP同比增长7.7%，低于市场预期的8%。在国际形势复杂多变和内地实施主动调控的情况下，内地一季度GDP增长仍高于全年7.5%的预期目标，显示内地经济已站稳脚跟，符合平稳增长的趋势，反映新一届政府更加重视增长的质量和效益，金融市场反应有过敏之嫌。但也应看到，外围经济复苏缓慢，内地房地产泡沫持续膨胀，对新一届政府挑战不容低估，需要加快经济升级转型，保持经济平稳较快发展。

一季度内地经济增速虽然没有出现原来预期的持续回升，但中国经济的基本面并未发生根本改变，也处于7.5-8%的正常范围。值得注意的是，当前欧美债务危机仍晦暗不明，一季度世界经济处于深刻调整中，导致外需市场萎靡不振；另一方面，内地加强宏观调控，包括压抑楼市的「国五条」，抑制投资过度为楼市降温。在此两项因素的影响下，内地经济仍保持高于既定目标的增速，应该视为利好而非利空。

在拉动经济增长的三驾马车之中，消费贡献了GDP增长的最大份额，达到55.5%。说明内地经济迈向由内需带动、消费带动已初见成效。当然，保持旺盛的内需仍需深化经济、社会改革来巩固，进一步减少对投资和出口的依赖。

内地未来面对的挑战和压力也不容忽视。首先，外围经济始终仍未走出阴影，金融危机若转趋恶化，中国难免受到冲击；其次，欧美巨企为挽救本土经济，或因中国劳动、土地成本上涨，开始搬离或迁移到成本更便宜的地区，既令中国产业流失，就业职位减少，亦加剧中国面对的竞争；再者，作为中国经济重要支柱的房地产市场显现走强迹象，增加了宏观调控的难度，中央需处理好经济增长与控制通胀以及房地产泡沫之间的关系，才能保障整体经济的平稳运行。

保持中国经济健康发展任重道远。一是要通过新型城镇化的推进，实现社会公平正义，进一步释放内需潜力；二是要加快市场化步伐，以改革激发活力，进一步放宽民企进入市场，在优胜劣汰中实现中国经济的转型升级。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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