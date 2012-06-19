香港《文汇报》：解希腊难题 实现增长是核心

（6月19日社评）

希腊议会选举,支持紧缩协议的保守派新民主党以轻微优势胜出,有望与泛希腊社会运动党联手组阁,希腊短期内退出欧元区的可能性锐减.市场表现谨慎乐观,昨日全球股市普遍上涨.然而,希腊危机虽然暂时缓解,但前景依然堪忧.希腊经济深度衰退已进入第5个年头,未来10年希腊都可能维持经济负增长的局面.希腊问题的解决还有待欧盟的危机处理方案,而且其核心是要实现希腊经济增长.

在选举中获得27%支持率的左翼联盟称会继续坚持反对紧缩计划的立场,新民主党如何与之协调、组建联合政府,是面临的一大挑战.此外,西班牙和意大利国债收益率持续上升,恐引发市场新一轮忧虑情绪升温.但不管怎样,希腊此次选举结果,为希腊和欧盟稳定国内局势和解决危机争取到了宝贵的时间.

新民主党胜选只是宣告了希腊国内政治势力的角逐暂告一段落,但其同欧盟、IMF间的新一轮较量则刚刚开始.希腊激进左翼联盟在国会有73个席位,恐阻挠联合政府继续实施欧盟援助方案.由於新民主党只以29.7%的选票领先于得票率27%的左翼激进联盟党,新民主党不会原封不动接受欧洲的紧缩计划,如何同欧盟和IMF博弈,并调整救助方案又是一大挑战.欧盟需要重新调整救助条款,为新民主党建立政治上的支持.新民主党若得不到更宽松救助条款,其联合政府可能很快就会垮台,只会令欧债危机一发不可收拾.

预计新的希腊联合政府将在月底之前重申对欧元和希腊现有债务协议的承诺,同时将请求欧盟放宽财政紧缩限制,并致力於大规模投资建设基础设施.欧盟有必要答应希腊的这两项要求,因为光靠财政紧缩无法让希腊恢复稳定.欧盟还须帮助希腊完成迫在眉睫的结构性改革,改善希腊企业的经营环境.上述改革对希腊实现经济增长是绝对必要的,如此方能吸引投资.有了这些改革和欧盟放宽财政紧缩限制,希腊经济才能够复苏.

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.

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