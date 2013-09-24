香港《文汇报》：默克尔务实胜选 中德关系续巩固

德银和摩根士丹利均看好欧洲能源类股 认为有低吸机会
能源类股去年跳涨23%，表现仅次于矿业类股，市场预计这样优异的表现能够延续，得益于全球再通胀交易(reflation trade)。特朗普当选美国总统促使此类交易加快步伐。
(9月24日社评)
德国总理默克尔领导的基督教民主联盟在大选中取得胜利。德国在默克尔带领下成功渡过欧债危机，大选胜利显示德国民众对其政绩肯定。默克尔对华态度一直务实，近年大力推动中德战略伙伴关系，超越意识形态而寻求互利共赢。默克尔成功连任，中德互利合作关系将延续巩固。
有德国媒体形容选举标志着「默克尔时代」的来临。尽管经历全球金融危机和欧洲债务危机的冲击，德国经济形势依然稳固，失业率一路下降至6.6%，社会福利制度保持稳定；同时，默克尔既帮助「欧猪」国渡过难关，又要求受援国严格执行财政紧缩政策，兼顾了欧盟整体利益和德国利益的平衡。德国经济稳健复苏，欧债危机逐渐平息，国民普遍希望继续由默克尔掌舵。
默克尔谨慎务实的作风不仅限于对内和处理欧债危机，在对华关系上也充分体现。默克尔2007年曾会见达赖喇嘛，一时间成为欧洲对华搞「价值观外交」的代表性人物。但是，随着中国综合国力增长，中德经济合作规模日益扩大，双方利益交汇点日益增多，德国从对华经贸合作中受益良多。
默克尔认识到，中国经济持续发展有利于德国，希望扩大同中国的务实合作，为两国关系提供更强劲的「加速力」。德国对华政策在不断深化稳固，今年，德国政府积极斡旋中国与欧盟解决光伏和无线通信设备「双反」争端，使问题获得双方都满意的解决。默克尔对华政策不断成熟，值得欧盟及整个西方思考和借镜。欧盟有些国家应该改变意识形态先行的做法，以务实积极的态度处理对华关系。
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能源类股去年跳涨23%，表现仅次于矿业类股，市场预计这样优异的表现能够延续，得益于全球再通胀交易(reflation trade)。特朗普当选美国总统促使此类交易加快步伐。
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路透上海4月7日 - 国际投行--摩根大通中国首席经济学家朱海斌周五预计，今年中国的资本外流情况虽有改善，但净流出大方向没有改变，预计今年中国外汇储备仍会继续下行，但降幅会小于去年。