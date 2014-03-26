香港《文汇报》：“工作台”夺命意外不可再

（3月26日社评）

4名工人昨乘塔式工作台，在中区豪宅名厦地利根德阁第三座55楼外墙进行批荡工程时，其中一翼突断裂，2名男女工连人带台自55楼飞堕惨死。今年首3个月已经发生了7宗致命工业意外，情况令人担心和关注。

这种工作台一般较吊船稳阵，不易受风势影响，但同样受《建筑工地升降机及塔式工作平台条例》规管，包括负重量以及工人要佩戴降伞式安全带。当局应检讨和完善相关的安全监管规章，对工作平台的巡查执法力度都要不断加强，一刻不能放松。另一方面，业界无论劳资双方，亦应加强职业安全意识，强化安全规范，切不可拿工人生命当儿戏。

「人体从高处坠下」作为香港建造业界的头号杀手，十多年来平均占整体致命工业意外的一半，当中涉及「工作平台/临时支架」的意外就占约1/4。

近年香港在工业意外中死亡的个案持续上升。香港大学一项研究发现，香港的工业意外伤亡比率较日、韩等亚洲国家高出5至10倍。在大量基建和装修工程展开的情况下，香港不少工程追求速度而采取粗疏的施工态度。香港的工业意外伤亡率偏高主要与发展商投资在职业安全的成本不足有关，其中私营工程发生意外的比率更较公营工程高出4至5倍。对此，当局须监督发展商或承建商应在每项工程开展前，先制定完整的安全管理系统，防止致命工业意外频频发生。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。