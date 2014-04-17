香港《文汇报》：经济增长合理 深化改革释新动力

中国十九大召开前经济持稳且极具建设性 股市向好--富达
路透香港4月27日 - 国际资产管理公司富达国际周四称，预期中国共产党第十九次全国代表大会召开之前，宏观经济将维持稳定且极具建设性，加上强劲基本面和合理估值将对中国股市带来支持。
(4月17日社评)
国家统计局昨日公布，今年一季度国内生产总值（GDP）同比增长7.4%。一季度经济增长尽管有所放缓，但仍处于合理区间，更难能可贵的是不靠投资拉动而保持稳定增长。当然，中国经济下滑的挑战依然严峻，中国经济好坏对世界的影响与日俱增，备受海外关注。未来中国需要加大力度鼓励创新，改善民生，刺激内需，以全面深化改革释放新的经济动力。
值得注意的是，一季度经济放缓是政府主动调控的结果，各级政府加大了淘汰落后产能的力度，更没有因为经济放缓而贸然出台短期强刺激政策。同时，就业、物价等主要经济指标均处于预期目标范围，没有越出上下限，就业人口甚至不降反增。在工业、投资疲弱的情况下，消费和第三产业成为经济增长的亮点。
中国经济要保持合理的增速，面对的困难不容低估。欧美经济复苏缓慢，美国退市资金回流更增加新兴经济体的不明朗因素，对中国出口构成不利影响。另外，中国仍处于经济增速换挡期、结构调整阵痛期、前期刺激政策消化期，难免要付出一定代价，牺牲经济较快增长。各种矛盾和问题积累下，中国经济下行压力不可能不大。
中国已成为世界第二大经济体、第一大货物贸易国，自2008年金融海啸起，对世界经济年均增长贡献率超过20%。未来中国应更有信心和能力调整经济增长的步伐，更多强调市场在配置资源中起的决定性作用，更好发挥政府在鼓励创新、确保民生等方面的作用，向深化改革要增长，向创新要增长，只有这样才能提高经济增长的品质和效益，实现中国经济持续健康发展。
注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透香港4月27日 - 国际资产管理公司富达国际周四称，预期中国共产党第十九次全国代表大会召开之前，宏观经济将维持稳定且极具建设性，加上强劲基本面和合理估值将对中国股市带来支持。
在越南裔美籍医生杜成德遭美国联合航空召警强行拖离机舱事件发酵了两个多星期之际，据悉是美国总统特朗普小女儿蒂芬妮（Tiffany Trump）「闺蜜」的二十四岁纽约名媛诗伯乐丝（Karen Shiboleth），周初入禀法院控告联合航空，理由是联航一名女职员在拒绝提供任何解释下，像「游街示众」般把她从商务舱拉往经济舱，过程中还当着其他乘客面前「爆粗」羞辱于她。事主向联航索偿九千一百四十六美元奖励积分，另加十五万美元罚金，以阻止同类事情再次出现。
美国总统特朗普扬言励志改革，但施政百日临近，政绩乏善足陈。突向加拿大开刀、急推税改，只是争取短期成绩之举。施政碰壁而调整，反映其商人弹性本色，未来施政或会更倾向传统共和党路线。