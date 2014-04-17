香港《文汇报》：经济增长合理 深化改革释新动力

(4月17日社评)

国家统计局昨日公布，今年一季度国内生产总值（GDP）同比增长7.4%。一季度经济增长尽管有所放缓，但仍处于合理区间，更难能可贵的是不靠投资拉动而保持稳定增长。当然，中国经济下滑的挑战依然严峻，中国经济好坏对世界的影响与日俱增，备受海外关注。未来中国需要加大力度鼓励创新，改善民生，刺激内需，以全面深化改革释放新的经济动力。

值得注意的是，一季度经济放缓是政府主动调控的结果，各级政府加大了淘汰落后产能的力度，更没有因为经济放缓而贸然出台短期强刺激政策。同时，就业、物价等主要经济指标均处于预期目标范围，没有越出上下限，就业人口甚至不降反增。在工业、投资疲弱的情况下，消费和第三产业成为经济增长的亮点。

中国经济要保持合理的增速，面对的困难不容低估。欧美经济复苏缓慢，美国退市资金回流更增加新兴经济体的不明朗因素，对中国出口构成不利影响。另外，中国仍处于经济增速换挡期、结构调整阵痛期、前期刺激政策消化期，难免要付出一定代价，牺牲经济较快增长。各种矛盾和问题积累下，中国经济下行压力不可能不大。

中国已成为世界第二大经济体、第一大货物贸易国，自2008年金融海啸起，对世界经济年均增长贡献率超过20%。未来中国应更有信心和能力调整经济增长的步伐，更多强调市场在配置资源中起的决定性作用，更好发挥政府在鼓励创新、确保民生等方面的作用，向深化改革要增长，向创新要增长，只有这样才能提高经济增长的品质和效益，实现中国经济持续健康发展。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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